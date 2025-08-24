Indonésie : les autorités imposent des restrictions sur les fêtes de rue bruyantes, jugées contraires à la loi islamique

Les autorités indonésiennes ont fait savoir qu'elles allaient imposer des restrictions au sujet du niveau sonore des enceintes diffusant des musiques dans la rue, jugées interdites au regard du droit islamique.

Une décision qui intervient dans une zone marquée par des niveaux sonores très importants. Les autorités de la province du Java oriental, situé à l'est de l'île indonésienne, ont annoncé des restrictions concernant le niveau sonore des enceintes diffusant de la musique.

En effet, les morceaux, qualifiés par les instances religieuses comme étant «haram» (qui signifie interdit, en arabe), et qui mêlent sonorités électroniques et modernes, suscitent de nombreuses plaintes.

«Le son résonne de 13h à 03h du matin. Ils mettent de la musique très fort et boivent de l'alcool», a témoigné Ahmad Suliyat, un habitant du village de Ngantru, se plaignant aussi de la consommation d'alcool de la part des participants.

Concrètement, des niveaux limites doivent être prochainement déterminés par les autorités locales. «Pour des raisons de santé et de sécurité, le niveau sonore doit être réglementé», a soufflé Khofifah Indar Parawansa, la gouverneure du Java oriental auprès de l'AFP.

Murs fissurés et dégradations

La responsable politique, ancienne ministre des Affaires sociales de 2014 à 2018, a rappelé que des conséquences négatives ont déjà été enregistrées.

Sur le plan matériel, d'impressionnantes fissures dans les murs ont pu être filmées par des habitants, causées par les vibrations de ces tours d'enceintes aussi appelées «sound horeg» (traduction de vibrer en javanais) qui diffusent le son dans les rues. Des magasins ont aussi été endommagés, déclenchant la colère de leurs propriétaires.

Concernant la santé publique, les nuisances sonores engendrées par ces pratiques seraient dévastatrices pour la physiologie, provoquant, dans certains cas, des troubles cardiaques pour les personnes trop exposées.