Italie : deux touristes françaises partent sans payer d'un restaurant avant d'être retrouvées par la gérante

En Italie, deux Françaises sont parties sans payer l'addition dans une pizzeria tenue par Michela Malatini. La gérante de l'établissement a fait appel aux réseaux sociaux pour les retrouver.

Le resto basket a fini par être payé. À 52 ans, Michela Malatini ne se voyait certainement pas poster une photo de deux jeunes Françaises sur les réseaux sociaux dans le but de trouver leur logement et réclamer l’argent qu’elles lui devaient.

Pourtant, c’est ce qui est arrivé. Les deux touristes ont bien profité de leur repas à Civitanova Marche en commandant deux pizzas et quatre Aperol Spritz, des cocktails italiens. Mais au moment de payer, elles se sont levées de la table et ont filé «lentement» vers la sortie sans être aperçues... Sauf par les caméras.

Solidarité d’Internet

«Je les ai vues grâce aux caméras de vidéosurveillance, puis j’ai publié un message sur Facebook et les commentaires m’ont aidée à comprendre où elles se trouvaient», explique la gérante de la pizzeria au média italien Cronache Maceratesi.

La démarche a été soutenue par les internautes, qui ont aidé Michela Malatini à localiser le logement des deux jeunes femmes. Elle s’est rendue sur place le lendemain matin, en expliquant la situation au propriétaire de la location afin d’avoir l’autorisation d'entrer.

«Je me suis rendue sur place et j’ai frappé à la porte des deux touristes. Il était 8h30 et elles dormaient. Je leur ai calmement montré la vidéo et leur ai demandé : vous êtes parties sans payer hier soir. Il s’est passé quelque chose ? Elles m’ont donné l’argent sans rien dire, sans même s’excuser», explique-t-elle.

Un manque de respect

Les «restos basket», qui font référence aux chaussures de sport et au fait de partir, souvent en courant, sans payer après avoir consommé dans un établissement, sont de plus en plus courants et au détriment des restaurateurs qui travaillent dur pour tenir leur établissement. L’Italienne explique «que ce n’est pas une question d’argent, mais une question de respect et d’éducation».

Dans le code pénal français, cette pratique n'est pas considérée comme un vol mais comme une filouterie car l'individu ne se sert pas mais se fait servir par un professionnel en ayant l'intention de ne pas payer. Et cette nuance a un impact sur la sanction.

La filouterie est classée comme un délit. Elle est passible de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende. Face à cela, de plus en plus de restaurateurs s’équipent de caméra de surveillance pour retrouver les adeptes.