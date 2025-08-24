«Je suis très heureuse avec mon roi et ma reine» : une Américaine disparue retrouvée dans une tribu «africaine» en Écosse

Une Américaine portée disparue depuis plusieurs mois a été retrouvée en Écosse, comme seconde épouse du roi d'une tribu «africaine».

Une situation qui inquiète ses proches. Portée disparue depuis près de 4 mois, Kaura Taylor, une Américaine de 21 ans et originaire du Texas, a été retrouvée au sein d'une tribu «africaine» au fin fond de l'Écosse.

Comme le rapportent plusieurs médias anglo-saxons, la jeune femme a indiqué ne pas avoir disparu, mais s'être rendue de son plein gré au sein de cette tribu, qui forme le «Royaume de Kubala».

«Je suis très heureuse avec mon roi et ma reine, je n’ai jamais été disparue, j’ai fui une famille très abusive et toxique», a-t-elle publié sur son compte Facebook, où elle se nomme désormais Lady Safi, alors que son entourage s'est montré très inquiet sur sa situation.

«C’est très stressant et difficile. Ça nous brise le cœur. Nous sommes extrêmement inquiets pour Kaura, mais elle ne pense que personne ne s’inquiète pour elle», a confié sa tante à l'Independent.

Un visa touristique bientôt invalide

Selon son entourage, qui décrit une une jeune femme «très protégée et très encadrée durant son enfance», Kaura Taylor a commencé à échanger en 2023 avec le roi Atehene, leader du Royaume de Kubala.

Missing Texas woman Kaura Taylor found living in lost ‘African’ tribe in Scotland https://t.co/r35ECKvb6fpic.twitter.com/JCMO2FoGOZ — New York Post (@nypost) August 20, 2025

Le but de ce dernier est de reprendre la terre dont sa tribu aurait été expropriée lorsque les Jacobites noirs natifs d'Angleterre ont été expulsés par la reine Elizabeth I dans les années 1590.

Détentrice d'un visa touristique de six mois expirant en novembre, l'Américaine, désormais considérée comme la seconde épouse du roi Atehene, pourrait être expulsée du territoire écossais. Ce qu'espère fortement son entourage.