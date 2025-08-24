Toute l’actu en direct 24h/24
«La plus intense depuis qu'il existe des relevés» : la récente vague de chaleur en Espagne a été la plus forte jamais enregistrée dans le pays

Selon les estimations de l'Institut de santé Carlos III (ISCIII), 1.149 décès peuvent être liés à ce phénomène du mois d'août. [JORGE GUERRERO / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Alors que le nord-ouest du pays est frappé par de violents incendies, le reste de l'Espagne a vécu la pire canicule de son histoire.

Pourtant habitués à la chaleur, les Espagnols n'avaient jamais vécu cette situation. Ces 16 derniers jours ont été très difficiles pour le pays, qui a dû faire face à de violents incendies qui ont causé la mort de huit personnes et un épisode caniculaire inédit. 

L'Agence météorologique nationale (Aemet) l’a qualifié de «plus intense depuis qu'il existe des relevés» dans le pays. Selon des données provisoires, la vague de chaleur a dépassé celle de juillet 2022, avec des températures supérieures de 4,6°C à celles d'une vague de chaleur normale. Lors de la précédente vague de chaleur record de 2022, cet écart de température était de 4,5°C, a précisé l'Aemet.

Le pays reste, depuis 1975, régulièrement concerné par des chaleurs anormales. 77 vagues de chaleur ont été enregistrées en Espagne, dont six présentaient une anomalie de 4°C ou plus par rapport aux normales. À noter que cinq d'entre elles se sont produites depuis 2019, ce qui témoigne de l'augmentation de la fréquence de ces phénomènes.

Une population en danger

La partie la plus fragile de la population ne semble pas avoir supporté cette chaleur. Selon les estimations de l'Institut de santé Carlos III, 1.149 décès peuvent être directement imputé à la canicule.

S'il n'établit pas réellement un lien de causalité entre les décès enregistrés et les conditions climatiques, mais ces chiffres constituent la meilleure estimation du nombre de décès pour lesquels la vague de chaleur pourrait avoir été le facteur déterminant. 

En juillet, il avait déjà attribué environ 1.060 décès à la chaleur, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à juillet 2024. 

