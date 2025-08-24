Toute l’actu en direct 24h/24
Mexique : des inondations dans le centre du pays font deux morts

Les deux corps sans vie ont été retrouvés dans une zone fortement affectée, selon la protection civile mexicaine. [©Luis Cortes / Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les inondations au Mexique ont fait deux morts à Queretaro, dans le centre du pays, ont annoncé les autorités ce samedi. 

Une catastrophe naturelle meurtrière. Les autorités mexicaines ont indiqué que deux personnes avaient perdu la vie à Queretaro, dans le centre du Mexique, en raison d'importantes inondations. 

En effet, les victimes ont été «emportées pat les eaux de pluie», alors que des pluies diluviennes se sont abattues depuis quelques jours sur le pays peuplé par près de 130 millions d'habitants. Peu avant minuit vendredi, les deux corps sans vie ont été retrouvés dans une zone fortement affectée, selon la protection civile.

L'aéroport Benito Juarez de Mexico touché

Un plan militaire d'assistance a d'ailleurs été déclenché par les autorités fédérales alors que la pluie continuait de tomber hier. 

Conséquence des précipitations, l'aéroport Benito Juarez situé à Mexico a interrompu ses opérations en raison de problèmes de visibilité. Mi-août, il avait d'ailleurs été inondé, ce qui avait provoqué l'annulation de plusieurs vols. 

Sur le même sujet Chine : 9 morts et 3 disparus dans des inondations dans le nord du pays Lire

Selon les scientifiques, ces épisodes pluvieux sans précédent seraient liés au changement climatique. Le mois de juin a d'ailleurs été le plus pluvieux depuis 1985 au Mexique, selon la commission nationale de l'eau (Conagua) qui a procédé à des relevés sur la capitale.

MexiqueInondationsmort

