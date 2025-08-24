«Nous saluons le courage et la bravoure du peuple ukrainien» : Emmanuel Macron, Léon XIV, Donald Trump... De nombreux dirigeants célèbrent l'indépendance de l'Ukraine

Au moment où les efforts diplomatiques pour régler le conflit entre Moscou et Kiev s'enlisent, les Européens et d'autres dirigeants du monde entier célèbrent ce dimanche l'Indépendance de l'Ukraine, journée symbolique pour afficher un soutien clair à son président, Volodymyr Zelensky.

L'occasion d'envoyer un message clair aux Russes. Etats-Unis, Chine, Canada, le Pape, Charles III, Union européenne… Dirigeants et personnalités du monde entier ont exprimé leur amitié et soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accueille ce dimanche une partie d’entre eux à Kiev, pour la célébration du Jour de l’Indépendance, commémorant la publication de la Déclaration d'indépendance de 1991, actant l'indépendance de l'Ukraine face à l'URSS.

Si cette journée historique fait aussi écho au présent, elle marque également les esprits, tant la Russie apparait aujourd’hui isolée diplomatiquement de la communauté internationale. Néanmoins sur le terrain, Moscou continue de gagner des territoires, malgré de récentes discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump, laissant présager une faible étincelle d'une future paix.

Ce à quoi l’Ukraine et les Européens se montrent particulièrement sceptiques, affirmant que le Kremlin ne souhaite pas la paix, du moins dans l'immédiat ne l'accepterait temporairement qu'à condition de garder les régions ukrainiennes annexées. Les Vingt-Sept espèrent ainsi continuer de faire pression, à la fois sur la Russie mais aussi les Etats-Unis pour faire pencher la balance du côté de l'agressé et non l'agresseur.

Les plus fidèles soutiens au rendez-vous

En ce jour de l’indépendance de l’Ukraine, nous saluons le courage et la bravoure du peuple ukrainien qui, 34 ans après l’indépendance, continue de se battre contre l’agression de la Russie.



Pour sa souveraineté et pour sa liberté. Pour nos valeurs et pour la sécurité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2025

«En ce jour de l’indépendance de l’Ukraine, nous saluons le courage et la bravoure du peuple ukrainien qui, trente-quatre ans après l’indépendance, continue de se battre contre l’agression de la Russie. Pour sa souveraineté et pour sa liberté. Pour nos valeurs et pour la sécurité de notre continent», a ainsi rappelé le président de la République Emmanuel Macron, affirmant à nouveau son soutien et celui de la France d'«aujourd'hui comme demain».

We stand with Ukraine today, and always.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/guDL6Mh9FI — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 24, 2025

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est montré quant à lui moins prolixe, mais d'autant plus significatif, avec une photo de lui enlaçant chaleureusement Volodymyr Zelensky, ajoutant le célèbre slogan de résistance «Slava Ukraini» (Gloire à l'Ukraine, ndlr) à son post sur X.

Ukrainians are most courageously defending themselves against Russia’s attacks. They are fighting for our liberal order in Europe, and for a just peace. As the country marks Independence Day, we stand firmly by their side – today and in the future. pic.twitter.com/mgNkgyyhyw — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 24, 2025

Même son de cloche pour le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a écrit sur X que «les Ukrainiens se défendent avec le plus grand courage contre les attaques russes. Ils se battent pour notre ordre libéral en Europe et pour une paix juste. Alors que le pays célèbre le Jour de l'Indépendance, nous sommes fermement à leurs côtés, aujourd'hui et demain.»

Outre ces trois piliers européens, soutiens du premier jour de l'Ukraine depuis son invasion par la Russie en février 2022, d'autres dirigeants du Vieux continent ont publié des messages similaires, que ce soit l'Estonie, la Suède, le Danemark, la Lituanie, la Turquie, la Finlande, ou encore la Suisse. A cela s'ajoutent les félicitations du président du Conseil européen, Antonío Costa, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et celles du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. A noter sans surprise, le silence de la Hongrie, mais aussi celui de l'Italie notamment.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Les Etats-Unis ont également exprimé leur soutien, avec un message du président américain Donald Trump sur X, republié par Volodymyr Zelensky. L'émissaire américain Keith Kellogg pour l'Ukraine est à lui à Kiev ce dimanche où il a assisté à la célébration du Jour de l’Indépendance ukrainienne.