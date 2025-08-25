«35 officiers et soldats russes concernés» : ils se tirent dessus délibérément pour toucher des primes, plus de 2 millions d'euros versés

L'un des héros russes les plus décorés a ordonné à des dizaines de soldats de lui tirer intentionnellement dessus afin de percevoir des indemnités pour blessures de combat.

Une opération de fraude massive. Le lieutenant-colonel Konstantin Frolov aurait ordonné à 35 officiers de la prestigieuse 83e Brigade d'assaut aéroporté de la Garde russe de tirer délibérément sur lui et leurs camarades afin de bénéficier d'environ 2,1 millions d'euros d'indemnités, selon le média russe Kommersant.

Surnommé le «Bourreau» en raison de ses talents exceptionnels de tireur d'élite, le chef militaire de 39 ans était célébré par les médias d'État russes, apparaissant dans des vidéos du ministère de la Défense l'année dernière. «Depuis mon enfance, le devoir et l'honneur ne sont pas des mots creux pour moi», expliquait-il.

Il se targuait notamment d'avoir été blessé à sept reprises durant la guerre en Ukraine, d'avoir adopté une fillette retrouvée dans les décombres et d'avoir refusé de suivre une rééducation post-service pour retourner au front.

Ses récits lui ont valu quatre «Ordres du courage», une des plus hautes distinctions russes, ainsi que deux médailles supplémentaires pour sa bravoure et sa valeur.

L'affaire a éclaté en juin dernier après qu'un membre de la brigade a dénoncé des fraudes auprès de l'unité d'enquête militaire de Saint-Pétersbourg. Les autorités l'ont désigné comme témoin clé.

200 millions de roubles détournés

Konstantin Frolov a été arrêté le 27 juin 2024, suivi quelques jours plus tard, le 4 juillet, par l'ancien commandant de brigade Artem Gorodilov, également impliqué.

Selon les enquêteurs, plus d'une trentaine de militaires de la brigade ont illégalement perçu plus de 200 millions de roubles (2,1 millions d'euros) pour des blessures prétendument subies lors d'opérations militaires. Ils ont aussi bénéficié d'un traitement préférentiel à l'hôpital et de congés.

Après que des témoignages et examens ont confirmé que ses blessures n'étaient pas liées au combat, le lieutenant-colonel a avoué peu après avoir coordonné le plan avec ses camarades, veillant à éviter les organes vitaux lors des tirs. En outre, plusieurs de ses récits héroïques ont été largement enjolivés par l'officier.

Dans le cadre d'un accord de coopération préalable au procès, Konstantin Frolov a accepté de témoigner contre son commandant, le colonel Gorodilov.

Outre la fraude à grande échelle, l'ancien officier est désormais accusé de corruption, de trafic illégal d'armes, de munitions, ainsi que d'engins explosifs. Ces deux derniers chefs d'accusation sont liés à la dissimulation de trois pistolets pris à l'ennemi, un fusil automatique, des chargeurs, plusieurs mines et grenades.