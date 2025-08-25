Centrale osmotique : quelle est cette technologie qui permet de produire de l'électricité avec de l'eau salée ?

Le Japon a inauguré sa première centrale osmotique à Fukuoka, dans le sud-ouest du pays. Deuxième centrale de ce type au monde, elle devrait produire environ 880.000 kilowattheures d'électricité par an grâce notamment à de l'eau salée.

Une révolution en marche ? Le Japon a ouvert il y a peu la première centrale osmotique du pays. C'est la ville de Fukuoka qui accueille cette impressionnante centrale, seulement la deuxième de ce type à l'heure actuelle dans le monde, capable de produire 880.000 kilowattheures d'électricité par an.

L'énergie dégagée lors de la rencontre entre deux eaux avec des concentrations en sel différentes équivaut à alimenter environ 220 foyers japonais, selon le Dr Ali Altaee de l'Université de technologie de Sydney (UTS), spécialisé dans le développement de sources d'eau alternatives.

Une technologie disponible 24h/24

L'osmose est le processus naturel par lequel l'eau traverse une membrane semi-perméable, passant d'une solution moins concentrée à une solution plus concentrée, afin d'équilibrer la concentration de chaque côté.

Bien qu'il s'agisse d'une technologie émergente, utilisée aujourd'hui à une échelle encore modeste, elle présente l'avantage, par rapport à d'autres énergies renouvelables, d'être disponible 24 heures sur 24. Elle repose simplement sur le mélange d'eau douce et d'eau salée, ce qui permet un flux d'énergie continu jour et nuit, fournissant ainsi une source d'électricité stable.

L'eau douce et l'eau de mer sont placées de part et d'autre d'une membrane spéciale, l'eau de mer étant légèrement pressurisée. L'écoulement de l'eau vers le côté salé augmente le volume de la solution sous pression, qui peut ensuite être exploitée pour produire de l'énergie.

Lorsque la pression du côté contenant de l'eau de mer augmente et que sa salinité diminue, une partie de l'eau est canalisée dans une turbine reliée à un générateur, produisant ainsi de l'électricité.

La première centrale osmotique au monde a vu le jour en 2023 dans la ville de Mariager, au Danemark. La centrale japonaise est plus grande que celle du Danemark, selon le Dr Altaee, bien que leurs capacités opérationnelles soient quasiment identiques.

La saumure, solution clé pour augmenter l'énergie

Si l'idée est simple, son déploiement à grande échelle reste quelque peu délicat. En effet, une grande quantité d'énergie est perdue lors du pompage de l'eau dans la centrale et lors de son passage à travers les membranes. Cela signifie que l'énergie nette pouvant être gagnée est faible. Cependant, les progrès technologiques des membranes et des pompes réduisent ces problèmes.

«Il est également intéressant de noter que la centrale japonaise utilise de l'eau de mer concentrée, la saumure résultant du retrait de l'eau douce dans une usine de dessalement, comme source d'alimentation, ce qui augmente la différence de concentration en sel et donc l'énergie disponible».

Le Dr Ali Altaee souligne qu'une usine prototype de l'université australienne UTS pourrait être redémarrée si des fonds publics étaient disponibles, augmentant ainsi son potentiel de déploiement à plus grande échelle en Australie, à l'instar de celle de Fukuoka, au Japon.

«Nous avons des lacs salés autour de la Nouvelle-Galles du Sud et de Sydney qui pourraient être utilisés comme ressource et nous avons également l'expertise pour les construire», précise-t-il.