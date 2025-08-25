Donald Trump menace la Chine de nouvelles surtaxes douanières si Pékin n'exporte pas des aimants composés de terres rares

Donald Trump a menacé lundi d’imposer près de 200% de droits de douane aux produits chinois si Pékin ne facilitait pas ses exportations d’aimants en terres rares vers les États-Unis.

Le président américain a menacé ce lundi de taxer les produits chinois entrant aux Etats-Unis à hauteur de 200% de droits de douane si Pékin n'accélérait pas ses exportations d'aimants composés de terres rares.

«Ils doivent nous donner des aimants. S'ils ne nous en donnent pas alors, nous leur imposerons des droits de douane autour de 200%. Mais je pense que nous n'aurons pas de problème avec ça», a déclaré Donald Trump, en présence de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Une guerre commerciale acharnée

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, qui permettent notamment de fabriquer des aimants essentiels à l'industrie automobile, l'électronique ou encore l'armement. Mais l'Etat chinois a mis en place début avril une licence pour l'exportation de ces matériaux stratégiques, une décision perçue comme une mesure de rétorsion face aux droits de douane américains.

Pékin et Washington s'étaient alors lancés dans une véritable guerre commerciale, répondant chacun aux hausses de droits de douane de l'autre, pour atteindre 125% et 145% de part et d'autre.

Depuis, les négociations entre les deux premières puissances mondiales ont permis d'abaisser les tensions et le gouvernement chinois s'est engagé à accélérer la délivrance de licences pour un certain nombre d'entreprises américaines.

«Nous avons une relation géniale avec la Chine»

«Je pense que nous avons une relation géniale avec la Chine, j'ai parlé assez récemment avec le président Xi (Jinping) et, à un moment dans l'année, nous devrions nous rendre en Chine», a ajouté Donald Trump.

S'il a reconnu que Pékin disposait «d'atouts dans sa manche», il a cependant rappelé que «nous en avons d'assez incroyables également. Mais je ne veux pas jouer ces cartes, car si je le faisais, cela détruirait la Chine» a-t-il prévenu.

Des responsables américains et chinois se sont rencontrés à trois reprises ces derniers mois afin d'aplanir un certain nombre de sujets liés à leurs relations commerciales.

À l'issue de ces rencontres, les deux pays ont convenu de maintenir à respectivement 30% et 10% les droits de douanes qu'ils s'imposent mutuellement, pour une durée de 90 jours, qui a déjà été prolongée à deux reprises, la dernière jusqu'en novembre prochain.

Pékin a de son côté notamment obtenu un assouplissement des exportations de semi-conducteurs de haute précision en provenance des Etats-Unis, dont la vente à des entreprises chinoises a été progressivement durcie, en particulier sous le prédécesseur de Donald Trump, Joe Biden.