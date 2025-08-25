Espagne : un homme décède après avoir été amputé de 5 orteils par son fils

En Espagne, un chirurgien a été arrêté et placé en garde à vue après avoir pratiqué une opération clandestine à domicile sur son père âgé de 94 ans. Il lui aurait amputé cinq orteils et le nonagénaire serait décédé quelques jours plus tard.

Une opération sauvage tourne mal. Un chirurgien de 54 ans a été interpellé à Alicante, dans l'Est de l'Espagne, puis placé en garde à vue, pour avoir pratiqué illégalement une amputation sur son père de 94 ans. Ce dernier souffrait de gangrène aux pieds et son fils lui aurait retiré cinq orteils dans le but de stopper la progression de la maladie.

Une pratique clandestine qui a malheureusement tourné au cauchemar. En effet, quelques jours après seulement, le nonagénaire a succombé à une septicémie, une grave infection du sang, qui pourrait être due aux conditions dans lesquelles l'amputation a été pratiquée.

Des nécroses à l'origine d'un conflit familial

Ce drame est la conséquence d'un conflit familial. Préconisée par l'équipe médicale qui le suivait, l'amputation de plusieurs orteils de la victime ne faisait pas l'unanimité auprès de ses proches du patient alors qu'un consensus était nécessaire pour pratiquer l'opération.

L'un des fils, lui-même chirurgien, aurait alors pris l'initiative d'opérer son père par ses propres moyens, à son domicile, lui ôtant plusieurs orteils.