Etats-Unis : la Garde nationale, déployée à Washington, commence à porter des armes

La Garde nationale américaine, dont la présence est contestée à Washington (États-Unis), est autorisée à porter des armes depuis ce dimanche soir. Donald Trump continue d'affirmer que cette opération est nécessaire pour «nettoyer» la ville des «gangs».

La situation pourrait s’envenimer. À Washington, aux États-Unis, la Garde nationale a commencé à porter des armes, a annoncé l’armée. «À partir de la fin de soirée du 24 août, les soldats du détachement spécial conjoint de Washington D.C (JTF-DC) ont commencé à porter leur arme de service», a indiqué dans un communiqué cette composante de l’armée américaine. Ces armes incluent des carabines Colt M4.

Ils sont actuellement 2.200 soldats déployés dans la capitale pour «lutter contre le crime», à la demande du président républicain Donald Trump. Ces réservistes ne sont autorisés à faire usage de la force qu’«en dernier recours et seulement en réponse à une menace imminente de mort ou de blessure corporelle grave», a affirmé ce même document.

Une Garde normalement utilisée en cas d'urgence nationale

Donald Trump avait décidé, au début du mois, de déléguer le maintien de l’ordre dans la capitale américaine à son administration, et d’y déployer des militaires. Le président considère en effet que Washington était «envahie par les gangs» et que ces déploiements sont nécessaires pour «nettoyer» la ville.

En parallèle, la Garde nationale avait déjà été mobilisée en juin à Los Angeles, alors que d’importantes manifestations contre la politique migratoire du gouvernement fédéral y avaient lieu.

Les réservistes de la Garde nationale dépendant de chaque État américain et ne peuvent normalement être déployés qu’en cas d’urgence nationale, comme une catastrophe naturelle et à la demande de l’État en question. Ils ne sont, en plus, pas censés intervenir contre la criminalité, les émeutes ou les manifestations.

Les statistiques de la police de Washington montrent pourtant un recul de la criminalité violente entre 2023 et 2024, même si cette baisse est intervenue après une forte augmentation post-Covid.

Donald Trump a d’ailleurs accusé la maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, d’avoir communiqué des chiffres «faux», la menaçant d’une prise de contrôle totale de la ville par le pouvoir fédéral.