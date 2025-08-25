Lausanne : un quartier s'embrase après la mort d'un scootériste de 17 ans

Alors qu'un mineur de 17 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir, a priori, refusé d'obtempérer, une centaine de jeunes est descendue au lendemain dans les rues d'un quartier de Lausanne, en Suisse. Cagoulés, ils ont brûlé des containers et saccagé un bus, avant de s'en prendre aux forces de l'ordre.

Une nuit d'émeutes, en guise de protestation. À Lausanne, quatrième plus grande ville de Suisse, le quartier de Prélaz s'est embrasé dimanche soir, où des scènes de violences urbaines sont survenues.

Les heurts ont commencé vers 21h30, lorsqu'une centaine de personnes est descendue dans les rues, mettant le feu à du matériel urbain et surtout à plusieurs containers placés au milieu de la route. Autre dégradation constatée, un bus des transports publics totalement ravagé.

Face à ces individus, pour la plupart munis d'une cagoule, se trouvaient, à une centaine de mètres, des membres des forces de l'ordre en tenue anti-émeute. Dans un communiqué, la police du Canton de Vaud a précisé que «la centaine de jeunes s'est rassemblée (...) et a fait usage d'engins pyrotechniques de type mortier en direction des policiers engagés».

En cause, la mort d'un jeune qui tentait d'échapper à la police

Si la situation s'est enfin apaisée aux alentours de 00h30 «après plusieurs heures de violences» et affrontements, une partie des agents de police a quitté le quartier de Prélaz, bien qu'une «surveillance a toutefois été maintenue». La police cantonale vaudoise a spécifié que «des pompiers professionnels du SPLS ont également été engagés pour éteindre les différents foyers».

Dans son communiqué, l'État de Vaud rapporte que ces émeutes sont «probablement» survenues après que des jeunes du quartier de Prélaz ont «pris connaissance du décès d'un mineur au guidon d'un scooter». En effet, la veille, un jeune de 17 ans a tenté d'échapper à la police. Alors qu'un ralentisseur se trouvait devant lui, le scootériste, devant rouler certainement trop rapidement, a perdu la maîtrise de son véhicule, percutant ensuite violemment un mur. Malgré les premiers soins prodigués par la patrouille l'ayant pris en charge, le mineur est mort.

Si la police locale parle d'un probable lien entre ce drame et ces violences urbaines, pour les émeutiers, cela ne fait aucun doute. Selon les informations collectées par nos confrères du média suisse Blick, plusieurs jeunes ont confirmé que «c'est à cause de la mort de leur pote».