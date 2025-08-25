Maman à 18 ans, elle se voit retirer son bébé seulement une heure après avoir accouché

Le 11 août dernier, une Groenlandaise de 18 ans a donné naissance à sa fille. Problème, une heure plus tard, l'enfant a été placé en famille d'accueil, car la jeune maman a, en amont, échoué à «un test de compétence parentale». Une situation controversée qui a débouché sur de nombreuses manifestations.

«Le meilleur et le pire jour de ma vie»... Ivana Bronlund, une Groenlandaise de 18 ans a donné naissance à une fille, prénommée Aviaja-Luuna, le 11 août dernier. Malheureusement, deux semaines plus tard, la jeune maman n'a toujours pas connu la sensation de pouvoir porter son enfant, ou encore de la voir sourire.

La scène a de quoi surprendre, mais elle est bien réelle. À peine une heure après avoir accouché, Ivana s'est vu brutalement retirer son enfant de ses bras, pour la placer en famille d'accueil.

«C'est tellement déchirant»

Autorisée à voir son enfant seulement une fois toutes les deux semaines, sous surveillance pendant deux heures, sans pouvoir la réconforter ni la changer, Ivana Bronlund n'a pu profiter de sa fille qu'une seule heure après avoir accouché. «Aviaja-Luuna a été retirée de mes bras, arrachée à sa mère, à celle qu'elle connaît le mieux, à sa sécurité, à une odeur qu'elle connaît, à toute l'attention et l'amour qu'elle a reçus», s'est désolée la jeune maman, dans un long post Instagram.

«Cela me fait tellement mal au plus profond de mon cœur d'écrire cela, c'est tellement déchirant... Je ne voulais pas accoucher, car je savais ce qui allait se passer ensuite. Elle devait rester dans mon ventre : c’était la seule façon de pouvoir être proche d’elle», a-t-elle ajouté, dans les colonnes de nos confrères du Guardian.

Cette dure décision de séparer la fille de sa mère a été décidée par les autorités danoises après que la jeune femme née à Nuuk, capitale du Groenland, a échoué à «un test de compétence parentale». Ce dernier consiste à réaliser un examen psychologique afin de déterminer si une personne est apte, ou non, à assumer le rôle fastidieux de parent.

Une situation controversée et Des manifestations

Mais ce test fait polémique, puisqu'il avait été officiellement interdit pour les familles groenlandaises. Les autorités ont alors dû se justifier quant à ce choix. Si elles ont pointé du doigt le traumatisme qu'Ivana porte encore après avoir été abusée sexuellement par son père adoptif, la municipalité a mis en avant le fait que la jeune femme à peine majeure n'était «pas assez groenlandaise». Par conséquent, elle ne peut bénéficier de ce statut, lui permettant de ne pas être concernée par le «test de compétence parentale».

Après avoir appris cette histoire, Sophie Haestorp Andersen, ministre des Affaires sociales, a demandé à la municipalité à l'origine de la décision, de s'expliquer sur la gestion de cette affaire, affirmant que «les tests standardisés ne devraient pas être utilisés dans les dossiers de placement de familles d'origine groenlandaise», avant d'ajouter : «La loi est claire». De son côté, la municipalité s'est refusée de tout commentaire, évoquant le secret professionnel. Elle a toutefois reconnu des manquements dans ses procédures et a déclaré vouloir garantir le respect des obligations légales de la famille et la «meilleure solution possible» pour elle. Le recours d'Ivana Bronlund contre le placement de sa fille Aviaja-Luuna doit être examiné le 16 septembre.

Cette affaire a dépassé le cadre politique puisque des manifestations ont eu lieu au Groenland, à Nuuk. Ces dernières devraient s'étendre et arriver jusqu'au Danemark, à Copenhague, mais aussi à Reykjavik (Islande) et Belfast (Irlande du Nord).