Marre des voyageurs qui écoutent la musique sans se soucier des passagers ? Cette compagnie ferroviaire va infliger une amende de 100 euros

La compagnie s'attaque également au fait de vapoter dans le train et de poser des pieds ou des sacs sur des sièges vides. [PIXABAY]
Par CNEWS
Publié le

L'opérateur ferroviaire Irish Rail a décidé de prendre des mesures allant jusqu'à 100 euros d'amende, contre les voyageurs qui écoutent de la musique sans écouteurs dans les transports. Une campagne de grande ampleur, qui englobe également le vapotage et l'interdiction de poser son sac ou ses pieds sur des sièges libres.

Écouter de la musique sans écouteurs pourrait vous coûter 100 euros d'amende. La compagnie ferroviaire irlandaise Irish Rail a décidé de partir en croisade contre les mauvaises habitudes qui peuvent perturber des voyages entiers. Parmi elles, le fait d'écouter de la musique «à voix haute», une pratique particulièrement dérangeante pour les voyageurs, pourtant très commune dans les transports.

La compagnie s'attaque également au fait de vapoter dans le train et de poser des pieds ou des sacs sur des sièges vides. En s'adressant au Journal, Barry Kenny, responsable des communications d'Irish Rail, a déclaré que les inspecteurs des trains «ont infligé et infligeront» des pénalités allant jusqu'à 100 euros si les passagers ne respectent pas ces directives.

Ce type de pénalités existait déjà dans le cadre des statuts de la CIE (Challenge Intercontinental Express), mais l'opérateur irlandais a décidé de les mettre de nouveau à l'honneur dans une nouvelle campagne, qui survient après une hausse des plaintes pour «comportements nuisibles», mettant en péril la tranquillité des voyageurs.

Assurer un trajet agréable

«Il s’agit de sensibilisation et de s’assurer que le parcours de chacun soit le plus agréable possible», a poursuivi Barry Kenny. Il assure que si des problèmes comme le vapotage et les cigarettes électroniques étaient bien moins présent dans les wagons auparavant, leur recrudescence nécessite que des limites soient posées.

Selon lui, l’une des questions qui a particulièrement divisé les esprits est de savoir s’il est socialement acceptable d’écouter de la musique et de regarder des vidéos sans écouteurs dans les transports en commun.

Sur le même sujet «Monsieur ou madame» : pourquoi la SNCF n'aura-t-elle plus le droit de vous demander votre genre ?

Parmi toutes les restrictions évoquées dans la campagne, on compte le fait de jeter les déchets correctement, d'interdire les trottinettes électriques, y compris les modèles pliables et d'être vigilants lorsque l'on quitte le train ou la gare : faire attention aux autres passagers, aux véhicules et son votre environnement, en particulier aux heures de pointe.

