Terres rares : voici les 8 pays dont l'Europe est la plus dépendante

Selon les dernières données de l'office statistique de l'Union européenne (Eurostat), près de la moitié des importations de terres rares de l'UE provenaient de Chine l'année dernière. Mais d'autres pays ont une part prépondérante dans son approvisionnement.

5984. Ce sont le nombre de tonnes d'importations de terres rares de la Chine au sein de l'Union européenne en 2024, soit près de la moitié des importations totales en la matière, selon les données de l'office statistique de l'Union européenne (Eurostat).

Afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et d'autres pays, l'Union européenne a adopté la loi sur les matières premières critiques, dont l'objectif est d'extraire 10% des terres rares au sein de l'UE et de couvrir 15% de la demande grâce au recyclage. De plus, aucun pays tiers ne doit couvrir plus de 65% de la demande.

Juste derrière la Chine, on retrouve la Russie avec 3.676 tonnes, suivie de la Malaisie qui en compte elle 2.579. A eux trois, ils représentent plus de 94% de la production mondiale de terres rares.

©Eurostat

Suivent ensuite un autre pays asiatique, le Japon, puis le Royaume-Uni, le Vietnam, les Etats-Unis ainsi que la Norvège qui ne fait pas partie de l'Union européenne.

Les 17 métaux des terres dites rares sont utilisés dans de nombreuses technologies clés actuelles. Le terbium est essentiel à la production d'aimants permanents, nécessaires pour les générateurs d'éoliennes ainsi que les moteurs de véhicules électriques, entre autres.

Le cérium et le lanthane sont également importants dans le secteur de l'électromobilité, notamment comme composants de convertisseurs catalytiques ou dans les batteries de véhicules hybrides. L'europium et l'yttrium sont quant à eux des composants essentiels des lampes LED et des écrans de smartphones.

La rareté de ces éléments tient au fait qu'ils se présentent sous forme d'oxydes dans diverses roches, mais que leur concentration dans des gisements commercialement exploitables est plutôt rare.