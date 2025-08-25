Toute l’actu en direct 24h/24
Vers une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un ? Le président américain se dit prêt

Cette déclaration est survenue alors qu’il recevait à la Maison-Blanche le président sud-coréen Lee Jae-Myung. [© REUTERS/Brian Snyder]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Donald Trump a affirmé lundi qu’il rencontrerait «à un moment ou un autre» le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, sans donner de calendrier précis. 

Cette déclaration est survenue alors qu’il recevait à la Maison-Blanche le président sud-coréen Lee Jae-myung, dans un contexte où la sécurité régionale et la stratégie vis-à-vis de Pyongyang sont au cœur des discussions. 

«J'ai de très bonnes relations avec Kim Jong-un» a encore dit le président américain, peu avant de recevoir son homologue sud-coréen Lee Jae-myung à la Maison Blanche pour une réunion qui portera entre autres sur la stratégie à adopter concernant la Corée du Nord. 

Donald TrumpKim Jong-unCorée du Nord

