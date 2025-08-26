Etats-Unis : Donald Trump affirme vouloir rétablir la peine de mort pour tout meurtre à Washington

Toute l’actu en direct 24h/24
Par CNEWS
Donald Trump a promis ce mardi que la peine de mort sera requise pour tout meurtre commis dans la capitale américaine Washington, alors que la sanction capitale a été abolie en 1981. 

Une annonce lourde de sens sur un territoire démocrate. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi qu'il rétablira la peine de mort à Washington D.C, la capitale des Etats-Unis pour tout meurtre commis dans la ville. 

«Si quelqu'un tue quelqu'un dans la capitale, Washington D.C., nous allons requérir la peine de mort. Et c'est fortement dissuasif», a lancé le chef d'Etat républicain à l'occasion d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.

La peine capitale avait été abolie il y 44 ans, en 1981 dans la capitale américaine, tandis que 11 ans plus tard, un référendum imposé par le Congrès pour rétablir cette sanction s'était tenu. Il faisait suite au meurtre d'un assistant parlementaire en 1992 dans la ville. Pour autant, deux tiers des habitants de ce bastion démocrate avait rejeté le référendum. 

Washington, statut particulier

Cette fois-ci, le président américain pourrait se passer de cette étape. En effet, l'administration pourra requérir à la peine de mort dans les affaires fédérales, mais pas dans celles instruites au niveau local. 

Donald Trump pourrait tenter de modifier la législation en vigueur à Washington D.C., qui ne fait partie d'aucun Etat, et qui dispose d'un statut particulier.  

Cette déclaration intervient alors que le 45e et 47e président des Etats-Unis a par le passé critiqué le maintien de l'ordre dans la ville peuplée par pas moins de 702.000 habitants, qu'il juge «envahie par les gangs violents». 

