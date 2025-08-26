Toute l’actu en direct 24h/24
Etats-Unis : les images impressionnantes de la tempête de sable qui a frappé Phoenix ce lundi

Un immense nuage de poussière a traversé lundi la ville de Phoenix, provoquant des retards à l'aéroport de la capitale de l'Arizona. [HANDOUT / City of Phoenix / AFP]
Par CNEWS
La ville de Phoenix (Arizona) a été secoué ce lundi par une impressionnante tempête de sable qui a paralysé la région pendant quelques heures avec des coupures d’électricité touchant des dizaines de milliers de personnes et des vols retardés à l’aéroport local.

Des vidéos impressionnantes partagées sur les réseaux sociaux. Un immense nuage de poussière a traversé lundi la ville de Phoenix, dans le sud-ouest des Etats-Unis, limitant fortement la visibilité et provoquant des retards à l'aéroport de la capitale de l'Arizona, selon les autorités.

Des dizaines de milliers de personnes ont également été privés d’électricité dans la ville après le passage de cet impressionnant mur de sable.

Sur certaines vidéos prises à même le sol, l’avancée du nuage de sable semblait plus rapide et ainsi plus impressionnante.

Le NWS de Phoenix, les services météorologiques de la ville, avait décrété un avis de tempête de poussière, «avec des informations faisant état d'une visibilité aussi faible que 50 pieds», soit l’équivalent de 15 mètres.

Ce type d'évènement climatique, qui arrive en général soudainement, peut se produire n'importe où aux Etats-Unis. 

Les services métrologiques américains ont précisé que ces tempêtes sont néanmoins plus fréquentes dans le sud-ouest du pays, selon les services métrologiques américains. 

