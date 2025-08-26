Etats-Unis : les images impressionnantes de la tempête de sable qui a frappé Phoenix ce lundi

La ville de Phoenix (Arizona) a été secoué ce lundi par une impressionnante tempête de sable qui a paralysé la région pendant quelques heures avec des coupures d’électricité touchant des dizaines de milliers de personnes et des vols retardés à l’aéroport local.

Des vidéos impressionnantes partagées sur les réseaux sociaux. Un immense nuage de poussière a traversé lundi la ville de Phoenix, dans le sud-ouest des Etats-Unis, limitant fortement la visibilité et provoquant des retards à l'aéroport de la capitale de l'Arizona, selon les autorités.

Impressive timelapse of yesterday´s dust storm at Phoenix airport 🎥Michael Martinez pic.twitter.com/V5nmMFLckJ — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) August 26, 2025

Des dizaines de milliers de personnes ont également été privés d’électricité dans la ville après le passage de cet impressionnant mur de sable.

SCENE: A towering wall of dust rolled through metro #Phoenix, #Arizona, #US on Monday with storms that left tens of thousands of people without power and delayed flights at the city airport. pic.twitter.com/rWzpSSsEoZ — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 26, 2025

Sur certaines vidéos prises à même le sol, l’avancée du nuage de sable semblait plus rapide et ainsi plus impressionnante.

Stunning view of the dust storm that hit Arizona on August 25.



This was captured from Gold Canyon.pic.twitter.com/xsw9yGowPM — Massimo (@Rainmaker1973) August 26, 2025

Le NWS de Phoenix, les services météorologiques de la ville, avait décrété un avis de tempête de poussière, «avec des informations faisant état d'une visibilité aussi faible que 50 pieds», soit l’équivalent de 15 mètres.

Severe thunderstorm warnings have been issued for parts of the SE Phoenix Metro. These can produce gusts upwards of 60 mph. #azwxpic.twitter.com/wZqYtV6grT — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) August 26, 2025

Ce type d'évènement climatique, qui arrive en général soudainement, peut se produire n'importe où aux Etats-Unis.

Les services métrologiques américains ont précisé que ces tempêtes sont néanmoins plus fréquentes dans le sud-ouest du pays, selon les services métrologiques américains.