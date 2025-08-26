L'Australie accuse l'Iran d'être derrière deux attaques antisémites, l'ambassadeur expulsé

L'Australie a annoncé, ce mardi, expulser l'ambassadeur d'Iran à Canberra, accusant le pays d'être impliqué dans des attaques antisémites à Melbourne et à Sydney à la fin 2024.

Un message fort. L’Australie a annoncé, ce mardi, expulser l’ambassadeur de l’Iran à Canberra, accusant le pays d’être impliqué dans des attaques antisémites dans les villes de Sydney et Melbourne. D’après le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui s’est exprimé dans une conférence de presse, les services de renseignement australiens seraient parvenus à la «conclusion profondément troublante» que l’Iran aurait orchestré au moins deux attaques à la fin de l’année 2024.

L’Australie a ainsi donné à l’ambassadeur et à trois autres diplomates iraniens sept jours pour quitter le pays, a précisé Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères. Canberra a aussi suspendu les activités de son ambassade à Téhéran, et rappelé son ambassadeur.

Il s’agit d’une première en Australie, depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'Iran «probablement» derrière d'autres attaques

Malgré cette décision, l’Australie n’entend pas cesser complètement ses relations diplomatiques avec l’Iran, afin de défendre les intérêts de ses citoyens, a assuré Penny Wong.

Le premier Ministre australien a affirmé que l’Iran était à l’origine de l’incendie d’un café casher dans le quartier de Bondi, dans la banlieue de Sydney, en octobre 2024, et de la synagogue Adass Israel Melbourne, en décembre 2024. Pour ces deux incendies, aucun blessé n’avait été signalé.

Anthony Albanese a ajouté que l’Iran était «probablement» à l’origine d’autres attaques antisémites perpétrées en Australie. Le pays compte maintenant légiférer pour inscrire le Corps des gardiens de la révolution, une organisation paramilitaire iranienne, sur la liste des organisations terroristes.