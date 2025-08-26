Programme nucléaire iranien : ce rôle central que l'Europe souhaite jouer dans la reprise des discussions avec Téhéran

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui se veulent intransigeants, reprennent ce mardi des pourparlers avec Téhéran quant à son programme nucléaire. Objectif pour l'Europe : encadrer les volontés iraniennes et faire davantage preuve de fermeté.

C'est une Europe sûre de ses forces qui s'avance dans de nouveaux pourparlers avec l'Iran. Ce mardi, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne reprennent ses échanges avec Téhéran pour encadrer le programme nucléaire iranien.

Depuis la fin de la guerre au Proche-Orient entre Israël et l'Iran, des premiers pourparlers avaient eu lieu en juillet à Istanbul, en Turquie. Cette fois, la réunion, qui se tient ce mardi à Genève en Suisse, est considérée comme un «nouveau cycle de négociations». Ce sont les vice-ministres des Affaires étrangères de chaque pays qui échangeront. Téhéran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim.

Objectif : ré-encadrer les activités nucléaires iraniennes, dont l'enrichissement d'uranium

L'Europe, représentée dans ces pourparlers par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, a pour principal objectif d'encadrer les activités nucléaires iraniennes. Ces discussions ne sont pas nouvelles pour autant. En 2015, ces trois principaux pays européens, ainsi que la Chine, la Russie et les États-Unis avaient conclu avec l'Iran un accord.

Ce dernier prévoyait d'importantes restrictions sur le programme nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions de l'ONU. Problème : en 2018, les États-Unis, présidés à l'époque par Donald Trump, s'étaient retirés unilatéralement de ce traité, laissant le texte devenir caduc. De quoi laisser le champ libre à Téhéran pour s'affranchir de certains engagements pris, notamment concernant l'enrichissement d'uranium.

D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Iran est le seul pays non doté de l'arme nucléaire à enrichir de l'uranium à un niveau élevé (60%), bien au-delà de la limite de 3,67% fixée par l'accord de 2015. À noter que pour fabriquer une bombe, l'enrichissement doit être poussé jusqu'à 90%, d'après l'AIEA.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne menacent ainsi de rétablir les sanctions onusiennes contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée d'ici à la fin août, a annoncé la télévision d'État. L'Iran pointe, de son côté, une illégitimité des Européens à avoir recours à cette possibilité prévue par l'accord de 2015.