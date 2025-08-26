«Un an de prison, sans libération anticipée» : Donald Trump publie un décret punissant les personnes brûlant le drapeau amércain

Le président des États-Unis a affirmé ne pas être un dictateur, face aux critiques dénonçant certaines de ses décisions à Washington. Il en a profité pour signer un décret punissant les personnes brûlant le drapeau américain.

Une nouvelle prise de parole attendue. Donald Trump a affirmé, ce lundi, que beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur», au cours d'une conférence de presse improvisée et prolongée dans le mythique Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants.

«Beaucoup de gens disent "peut-être que nous aimerions avoir un dictateur"», a-t-il ainsi lancé, ajoutant : «Je ne suis pas un dictateur. Je suis un homme doué de beaucoup de bon sens et intelligent». Cette déclaration intervient alors qu'il est accusé par la gauche américaine de dérive autoritaire, notamment pour sa politique en matière d'immigration et de sécurité.

Trump: "A lot of people are saying maybe we'd like a dictator." pic.twitter.com/2EpLkOaPZl — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025

«Vous envoyez l'armée et, au lieu de vous féliciter, ils vous accusent de prendre d'assaut la république», a-t-il déclaré, en référence à sa décision controversée d'envoyer la Garde nationale dans les rues de la capitale de Washington pour des «opérations de maintien de l'ordre».

Le ministère de la Défense bientôt rebaptisé en «ministère de la guerre» ?

Pendant cette conférence, le républicain a signé, devant des journalistes, un décret punissant quiconque brûle un drapeau américain, et ceci alors que la Cour suprême considère, dans un arrêt de 1989, qu'un tel acte relève de la liberté d'expression.

«Si vous brûlez un drapeau, vous aurez un an de prison, sans libération anticipée», a-t-il détaillé. «Ceci est strictement inconstitutionnel et en violation de vos droits du premier amendement. Trump veut être un dictateur», a écrit Dean Withers sur X, influenceur démocrate.

This is strictly unconstitutional and in violation of your first amendment rights.



Trump wants to be a dictator. https://t.co/0q1uHFMDXV — Dean Withers (@itsdeaann) August 25, 2025

En plus, l'ancien magnat de l'immobilier a également annoncé vouloir rebaptiser le ministère de la Défense en «ministère de la guerre», comme c'était déjà le cas entre 1789 à 1949. «Défense, c'est trop défensif, et nous voulons aussi être offensifs», a-t-il affirmé pour justifier son choix.

Finalement, au cours de cette longue prise de parole, Donald Trump a également attaqué le Parti démocrate, affirmant que «tous leurs candidats potentiels font du mauvais boulot», insultant également le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, de «sagouin».