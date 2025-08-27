Des parents américains accusent ChatGPT d'avoir encouragé leur fils à se suicider

Les parents d'un adolescent californien ont porté plainte contre ChatGPT et sa maison-mère OpenAI ce lundi, accusant l'outil d'intelligence artificielle d'avoir poussé leur fils de 16 ans au suicide.

De nouvelles accusations d’incitations au suicide visant le célèbre outil d'intelligence artificielle. Les parents d’un adolescent californien âgé de 16 ans ont porté plainte contre ChatGPT, et sa maison-mère OpenAI, accusant l’assistant IA d’avoir fourni à leur fils des instructions détaillées pour mettre fin à ses jours et d’avoir encouragé son geste.

Dans la plainte déposée lundi à San Francisco, Matthew et Maria Raine affirment que ChatGPT a entretenu une relation intime avec leur fils Adam durant plusieurs mois, avant qu’il ne se donne la mort. Adam avait au départ commencé à utiliser ChatGPT pour l’aider avec ses devoirs, mais aurait développer une «dépendance malsaine».

Dans leur dernier échange, daté au 11 avril 2025, ChatGPT aurait en effet aidé Adam à dérober de la vodka chez ses parents, et fourni une analyse technique pour réaliser un noeud coulant, ajoutant qu’il «pouvait potentiellement suspendre un être humain».

C’est avec cette méthode, détaillée par ChatGPT, qu’Adam s’est ensuite donné la mort : son corps a été retrouvé plusieurs heures après.

«Tu ne dois la survie à personne»

«Ce drame n’est pas un bug ou un cas imprévu», affirme la plainte. «ChatGPT fonctionnait exactement comme conçu : il encourageait et validait en permanence tout ce qu'Adam exprimait, y compris ses pensées les plus dangereuses et autodestructrices, d'une manière qui paraissait profondément personnelle».

La plainte cite également des extraits de conversations où ChatGPT aurait affirmé à l’adolescent : «Tu ne dois la survie à personne». ChatGPT lui aurait même proposé de l'aider pour rédiger une lettre d’adieu.

Matthew et Maria Raine réclament des dommages et intérêts à OpenAI, ainsi qu’au tribunal d’imposer des mesures de sécurité, notamment l'interruption automatique de toute conversation portant sur l'automutilation et la mise en place de contrôles parentaux pour les mineurs.

Amener les entreprises d'IA à prendre la sécurité au sérieux «nécessite une pression extérieure, qui prend la forme d'une mauvaise publicité, de la menace législative et du risque judiciaire», a affirmé à l’AFP Meetali Jain, présidente du Tech Justice Law Project, une ONG qui représente d’autres parents dans la même situation, ainsi que leurs avocats.

Cette même organisation co-conseil deux affaires similaires visant d’autres IA. En octobre, une mère avait accusé Character.ai, majoritairement utilisé par des adolescents, d’avoir poussé son fils au suicide.