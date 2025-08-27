Toute l’actu en direct 24h/24
Donald Trump : les taches sur la main du président américain font l'objet de nombreuses spéculations

Donald Trump souffre d’une insuffisance veineuse chronique, une affection «courante chez les personnes de plus de 70 ans». [Brian Snyder/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La santé du président américain Donald Trump fait débat sur les réseaux sociaux, alimentée par les clichés de sa main tachée d'une ecchymose. La Maison Blanche affirme que cette dernière est liée à des «poignées de main fréquentes».

Chevilles gonflées, main maquillée d’une épaisse couche de fond de teint, bleus visibles... Ces clichés de Donald Trump enflamment, depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux.  

En effet, depuis le sommet du G7, au mois de juin, le républicain semble avoir une ecchymose sur l’une de ses mains. Mais cette dernière paraît désormais plus proéminente, de quoi relancer les débats sur la santé de l’ancien magnat de l’immobilier, âgé de 79 ans, au sein de ses fidèles mais aussi, de ses détracteurs.  

«Oulah. Les Américains méritent d’avoir des réponses concernant la main de Trump», écrit un utilisateur sur X.  

Des comparaisons à Joe Biden, Elizabeth II...

Donald Trump s’est ensuite montré avec du maquillage recouvrant cette même tâche. Certains y voient un signe de déclin physique, et s’adonnent à des comparaisons avec son prédécesseur, Joe Biden. Le républicain avait d’ailleurs lui-même largement commenté la santé de l’ancien président des États-Unis, pendant sa campagne. 

«Comment la presse aurait-elle réagi si le président Biden avait titubé avec un maquillage étalé sur sa main ?», demande un autre internaute. Des internautes ont également relevé le fait que Donald Trump ne joue plus au golf depuis plusieurs jours, alors qu’il a, on le sait, l’habitude d’y jouer régulièrement.  

D’autres sont allés jusqu’à tirer un parallèle entre la main de Donald Trump et celle de la reine d’Angleterre Élizabeth II, deux jours seulement avant le décès de la monarque.

Des «poignées de main fréquentes»

Il y a quelques semaines, la Maison Blanche avait déjà annoncé que le président américain souffre d’une insuffisance veineuse chronique, une affection «courante chez les personnes de plus de 70 ans».  

Sur le même sujet «Une guerre économique» : Donald Trump menace Vladimir Poutine en cas d’absence de cessez-le-feu en Ukraine Lire

Plus récemment et face à ces nouvelles spéculations, la Maison Blanche s’est une nouvelle fois exprimée, affirmant que les ecchymoses de Donald Trump seraient «compatibles avec une irritation mineure des tissus mous due à des poignées de main fréquentes et à l'utilisation d'aspirine, prise dans le cadre d'un régime standard de prévention cardiovasculaire».

«Un traitement à base d’aspirine peut en effet entraîner des ecchymoses faciles», a affirmé Peter Henke, membre de l’American Heart Association’s Council, au média Stat.  

