Etats-Unis : un homme arrêté pour avoir brûlé un drapeau américain quelques heures après le décret publié par Donald Trump

Un homme se présentant comme un ancien combattant américain a été arrêté pour avoir brulé lundi un drapeau des Etats-Unis dans un parc proche de la Maison Blanche en protestation au décret signé quelques heures plus tôt par Donald Trump interdisant un tel acte.

Un acte de protestation qui pourrait coûter cher. Un homme a été arrêté près de la Maison Blanche après avoir mis le feu à un drapeau américain pour protester contre le décret de Donald Trump interdisant cela, a annoncé mardi la police.

«Je brûle ce drapeau en guise de protestation contre ce président fasciste illégal qui siège dans cette maison», a crié l'homme dans un porte-voix, dans un parc situé à proximité de la Maison Blanche, selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

🚨#BREAKING: It has been revealed that the man who set fire to an American flag outside of the White House, is a Western North Carolina resident, army combat veteran, and Bronze Star recipient Jay Carey.



He said he burned the flag to "protest President Donald Trump..." pic.twitter.com/XOMnVS3OOM — Matt Van Swol (@matt_vanswol) August 26, 2025

Il a ensuite précisé à l'intention de ses compatriotes avoir combattu pendant 20 ans dans l'armée américaine, notamment pour défendre «chacun de vos droits à vous exprimer».

«C'est notre droit garanti par le Premier amendement de la Constitution de brûler ce drapeau, peu importe ce que dit le président», a argumenté ce dernier, avant de mettre le feu au drapeau américain préalablement imbibé d’un produit inflammable.

Des agents du Secret Service, l'agence chargée de protéger les hautes personnalités politiques aux Etats-Unis, ont rapidement éteint le feu avec un extincteur avant d'appréhender l'individu.

Un droit fondamental protégé par la Constitution

L'arrestation a eu lieu lundi soir, quelques heures après que le président américain eut signé un décret punissant d'un an de prison quiconque brûlerait le drapeau national. Pourtant, la Cour suprême a considéré dans un arrêt de 1989 qu'un tel acte relevait de la liberté d'expression, à savoir un droit fondamental protégé par la Constitution.

La Police des parcs a confirmé mardi l'avoir placé en état d'arrestation, au nom d'une loi fédérale interdisant de déclencher des feux sans autorisation dans les parcs publics.

Donald Trump avait fait lundi référence à l'arrêt de 1989, mais argué que brûler le drapeau américain pouvait parfois ne pas relever du Premier amendement, notamment lorsque cela «est susceptible d'inciter à une action illégale imminente».

Il avait demandé au ministère de la Justice de «donner la priorité à l'application du décret dans toute la mesure du possible».