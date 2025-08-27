Face à la menace russe, Emmanuel Macron est attendu en Moldavie ce mercredi

A l’occasion du 34e anniversaire de l’indépendance de la Moldavie ce mercredi, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk se rendent à Chisinau. Les trois responsables veulent apporter leur soutien au pays qui accuse la Russie de tentatives de déstabilisation.

Un soutien sans faille. Ce mercredi, Emmanuel Macron est attendu à Chisinau, la capitale de la Moldavie, à l’occasion du 34e anniversaire de l’indépendance du pays.

Le président français sera accompagné de Friedrich Merz, le chancelier allemand, et de Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Les trois dirigeants y «réaffirmeront leur soutien à la sécurité, à la souveraineté et au chemin européen de la Moldavie», a indiqué l’Élysée.

La cheffe de l'État, Maia Sandu, qui l'avait emporté en novembre 2024 lors de l'élection présidentielle et défend l'Ukraine, a accusé fin juillet la Russie de mener une opération complexe et coordonnée d'ingérence «sans précédent» pour faire basculer dans son camp la Moldavie pro-européenne lors des élections législatives de septembre.

«Des tentatives désinhibées» de Moscou

Selon la présidente de Moldavie, Moscou veut «contrôler» ce pays frontalier de l'Union européenne (UE) et de l'Ukraine «dès l'automne» grâce à des mécanismes d'achat de vote et de financements avec des «cryptomonnaies».

Celle-ci a accusé les deux principales forces de l'opposition de profiter de ce plan pour la priver d'une majorité au Parlement qui rapprocherait l'ex-république soviétique d'une intégration à l'UE.

Lors d'une rencontre à l'Élysée avec Maia Sandu le 10 mars, Emmanuel Macron avait déjà dénoncé des «tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation» à l'encontre de la Moldavie et de ses «institutions démocratiques».

Il avait souhaité «renforcer encore notre coopération pour accroître la résilience de la Moldavie vis-à-vis des ingérences étrangères».

La Moldavie est considérée par les occidentaux comme particulièrement vulnérable depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle comprend dans ses frontières internationalement reconnues la Transnistrie, région sécessionniste prorusse.