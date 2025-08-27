«Grande réunion» sur Gaza à la Maison Blanche ce mercredi : à quoi s'attendre ?

Donald Trump présidera ce mercredi une «grande réunion» à la Maison Blanche sur l'après-conflit à Gaza, a annoncé mardi son émissaire spécial Steve Witkoff.

«Un plan très complet sur le jour d’après». Ce mercredi, Donald Trump est amené à présidé, depuis la Maison Blanche, une grande réunion sur la situation à Gaza. S’il n’a pas donné plus de détails, l’émissaire du chef d’Etat, Steve Witkoff, a déclaré sur Fox News que «beaucoup de gens» allaient «constater à quel point» la vision américain quant à ce conflit «est solide et guidée par de bonnes intentions».

Pour rappel, le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis pour la reconstruire et en faire la «Riviera du Moyen-Orient», une fois vidée de ses habitants. Celui-ci a répété que ces derniers pourraient être déplacés vers l'Égypte et la Jordanie.

Salué par l'extrême droite israélienne, ce plan a été rejeté par les pays arabes et la plupart des pays occidentaux, l'ONU mettant de son côté en garde contre un «nettoyage ethnique» à Gaza.

«Terminer la guerre»

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé début août un plan de l'armée visant selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou à «terminer la guerre». Ce plan prévoit notamment la mise en place, à terme, d'une «administration civile pacifique non israélienne» dans le territoire palestinien.

Dans une vidéo diffusée mardi à l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité, Benjamin Netanyahou est toutefois resté vague sur les intentions de son gouvernement.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque des terroristes du Hamas du 7-Octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils