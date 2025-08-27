«J’ai dû vivre grâce aux échantillons de nourriture gratuits d'une station-service» : ancienne sans abri, une influenceuse dévoile ses trois astuces pour économiser plus de 40.000 euros

Une influenceuse américaine a radicalement transformé sa situation financière après avoir survécu pendant six ans grâce à des échantillons gratuits disponibles dans une station-service, et ce, grâce à trois étapes déterminantes.

Reyjka Elle, une créatrice de contenu américaine de 32 ans, a connu une véritable «success story» en économisant près de 40.000 euros en moins de quatre ans après avoir connu une extrême précarité, au point de se nourrir d'échantillons gratuits dans une station-service.

Issue d'un milieu défavorisé en Floride, ses difficultés financières se sont intensifiées quand elle a dû subvenir à ses besoins dès 18 ans. «Ayant grandi dans la pauvreté, j'ai toujours eu une mentalité de budget [...] J'ai dû réfléchir de manière stratégique à chaque aspect. Aux États-Unis, vous êtes payé environ 50 dollars pour donner votre sang. Je devais constamment donner mon sang juste pour avoir un repas ou deux», a-t-elle raconté au journal britannique à U.S Sun.

«J'ai failli m'engager dans l'armée pour avoir un endroit où dormir et gagner de l'argent», a-t-elle raconté à propos de ses six années suivantes de budgétisation extrême», a précisé la créatrice de contenu, qui a survécu en partie grâce aux échantillons alimentaires gratuits d'une station-service. Sans domicile fixe, elle a dormi sur les canapés d'amis, incapable de louer son propre appartement, et a même vécu brièvement dans sa voiture.

«Je faisais des choses folles pour économiser de l'argent»

Après un emploi à Target, une chaîne de grande distribution américaine, à l'âge de 23 ans, Reyjka Elle a commencé à louer une chambre dans une maison avec des amis. «Je travaillais, mais avec mes collègues, quand il y avait une soirée pizza, je devais manger les restes parce que je n'avais pas de nourriture à la maison. Mon électricité était coupée tout le temps, donc je devais utiliser des bougies», a-t-elle confié.

«J'achetais des vêtements, je gardais les étiquettes dessus, je les portais et je les rendais parce que je n'avais pas les moyens de les garder. Toute cette période où je faisais des choses folles pour économiser de l'argent et obtenir des choses gratuitement», a ajouté l'influenceuse.

Toutefois, sa vie a changé trois ans plus tard, lorsqu'elle a obtenu par «pure chance» un poste mieux rémunéré d'assistante thérapeutique. Cela a fait boule de neige puisqu'elle a ensuite rencontré son mari en 2019 et obtenu un diplôme universitaire en psychologie. «Nous avons déménagé en Norvège il y a deux ans. Nous avons un enfant, âgé de trois ans maintenant. C'était la meilleure décision», a-t-elle ajouté.

Malgré sa stabilité financière actuelle – elle gagne 4.000 dollars mensuels (environ 3.400 euros) comme créatrice de contenu et rédactrice – ses années passées dans la pauvreté ont continué à «l'affecter».

«Je me sens coupable quand j'achète des choses. Je ne fais rien en termes d'application cosmétique comme les cheveux, les ongles ou le maquillage. Pour moi, je trouve que c'est beau, mais pour moi, c'est comme de l'argent gaspillé. Sortir au restaurant n'est pas une chose qui se produit plus d'une ou deux fois par an, maximum. J'utilise toujours des coupons, même si j'ai assez d'argent sur mon compte», a-t-elle expliqué.

Une stratégie «multidimensionnelle»

Afin de se constituer une épargne, elle a adopté une stratégie «multidimensionnelle». Elle a établi chaque jour de paie une feuille de calcul détaillée de ses revenus et de ses dépenses. À chaque paie, elle établit un tableau détaillé de ses revenus et dépenses. Tout surplus est placé sur des comptes d'épargne à haut rendement afin de générer des intérêts ou investi comme fonds d'urgence.

«Notre revenu mensuel moyen est de 7.000 à 7.500 dollars avant impôts. Nous payons d'abord nos factures et nous nous autorisons à avoir entre 400 et 500 dollars d'argent pour le plaisir comme manger au restaurant ou faire un voyage», a détaillé Reyjka Elle.

Elle a également privilégié le télétravail pour vivre dans des quartiers périphériques aux loyers plus abordables. Grâce à ces trois principes, le couple a réussi à économiser la somme impressionnante de 45.300 dollars (près de 41.700 euros).

«Je voulais juste que les gens sachent que si vous êtes né dans une situation difficile comme moi, et que cela peut prendre des années pour en sortir, vous pouvez résoudre ce problème. Vous n'avez pas à vous sentir moins bien parce que vous avez des difficultés financières. Il n'y a pas de honte à cela», a-t-elle conclu.