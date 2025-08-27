«Je voulais vérifier l’état de l’autoroute» : un ministre des Transports flashé à plus de 220 km/h

Au volant d'une puissante berline allemande, le ministre des Transports turc, Abdulkadir Uraloglu, a écopé d'une amende, dimanche 24 août, après avoir roulé à 225 km/h au lieu de 140 km/h sur l'autoroute. Il avait été filmé par ses équipes et la vidéo crée depuis l'indignation sur les réseaux sociaux.

Une infraction embarrassante. Abdulkadir Uraloglu, le ministre turc des Transports, a été filmé par ses équipes au volant d'une puissante voiture. Problème, ce dernier roulait à une vitesse bien trop excessive sur une autoroute du pays.

Sur la vidéo mis en ligne dimanche 24 août sur son compte X, Abdulkadir Uraloglu est ainsi apparu au volant d'une Audi dont le compteur est grimpé jusqu'à 225 km/h, alors que la portion sur laquelle il conduisait était limitée à 140 km/h.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Si les internautes ne se sont pas fait prier pour lui reprocher son infraction, le ministre a alors tenu à leur répondre quelques heures plus tard sur le réseau social X (ex-Twitter). Il a alors affirmé avoir dépassé la limitation de vitesse «sans (s)'en rendre compte», en voulant «vérifier l'état actuel de l'autoroute Ankara-Nigde».

une contravention de près de 200 euros

En réponse à cette embarrassante vidéo, de nombreux internautes ont vivement réagi. Si plusieurs personnes ont été surprises qu'un ministre des Transports puisse commettre une telle infraction, un internaute a déclaré : «Même le ministre du pays ne respecte pas les limitations de vitesse. La limitation de vitesse s'applique-t-elle uniquement au public ?»

À ces interrogations, Abdulkadir Uraloglu a alors dévoilé une photo de la contravention de 9.267 livres turques (194 euros) dressée à son encontre, promettant ensuite d'être «beaucoup plus prudent à l'avenir».

Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.



Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.



Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIepic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

A noter que la publication du ministre se conclut par le mot-clé #LaTurquieAccélère, qu'Abdulkadir Uraloglu ministre utilise régulièrement pour vanter les nouvelles infrastructures du pays. Une terminaison jugée là encore maladroite par bon nombre d'internautes.