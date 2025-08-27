Maroc : la militante féministe Ibtissame Lachgar condamnée à 30 mois de prison pour «atteinte à l'islam»

Le procès de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar pour «atteinte à l’islam», s'est conclu ce jeudi 4 septembre par la condamnation à trente mois de prison de la femme de 50 ans.

Tout est parti d’une photo publiée fin juillet. La militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar, surnommée Betty, a été condamnée ce jeudi 4 septembre à trente mois de prison pour «atteinte à l'islam».

Sur le cliché litigieux, on pouvait voir apparaître la psychologue clinicienne de 50 ans avec un t-shirt sur lequel figurait le mot «Allah» suivi de l’expression «is lesbian» («est lesbienne»).

Detenida en #Marruecos la feminista marroquí Ibtissame Lachgar por subir a las redes una foto suya con una camiseta con el siguiente mensaje: "Alá es lésbico". Lachgar es la fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales @MALImaroc@IbtissameBettypic.twitter.com/J042VivtOK — Ignacio Cembrero (@icembrero) August 10, 2025

Dans le même temps, elle avait accompagné l’image d’un texte qualifiant l’islam, «comme toute idéologie religieuse», de «fasciste, phallocrate et misogyne». Une publication qui a déclenché un torrent de réactions sur les réseaux sociaux, allant des appels à son arrestation à des menaces de viol et de lapidation.

«atteinte à la religion musulmane»

Lors de son procès, la militante a réaffirmé que son haut reprenait «un slogan féministe qui existe depuis des années contre les idéologies sexistes et les violences faites aux femmes (...) et n'a aucun rapport avec l'islam».

Elle avait par ailleurs fait remarquer qu'une photo d'elle portant ce même t-shirt avait été précédemment postée en mai 2025 et qu'elle n'avait pas suscité de réactions.

Condamnée au titre de l'article 267-5 du Code pénal marocain, qui prévoit jusqu’à deux ans de prison ferme pour «atteinte à la religion musulmane», et jusqu’à cinq ans si l’infraction est commise en public ou par voie électronique, Betty doit aussi s'acquitter d'une amende de 50.000 dirhams marocains, soit environ 5.000 euros.

L'un de ses avocats, Me Mohamed Khattab, a fait part de son intention de faire appel de cette condamnation, arguant que «sur le plan juridique, il existe désormais la loi sur les peines alternatives. Nous allons présenter une requête dans ce cadre».

Un procès reporté pour raisons de santé

À l'annonce du verdict, sa famille et quelques proches ont fondu en larmes devant le tribunal. «C'est un verdict choquant», «ce procès est une atteinte à la liberté d'expression», a déclaré à l'AFP Hakim Sikouk, président de l'Association marocaine des droits humains (AMDH).

Placée en détention, Ibtissame Lachgar devait être jugée mi-août, toutefois, son avocate, Naïma Elguellaf, avait demandé le report pour préparer la défense et sollicité une remise en liberté provisoire, le tribunal ne s’étant pas encore prononcé.

Pour ce faire, elle avait notamment mis en avant les problèmes de santé de sa cliente, présentée comme «survivante d’un cancer nécessitant un traitement».

Ce n’est pas la première fois que la militante, figure engagée pour les libertés individuelles, se heurte aux autorités. Ses prises de position lui avaient déjà valu des démêlés en 2016 et 2018, sans toutefois déboucher sur des poursuites judiciaires.