Maroc : la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar jugée ce mercredi pour «atteinte à l'islam»

Le procès de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar pour «atteinte à l’islam», d'abord ouvert le 13 août, a finalement été reporté en ce mercredi 27 août à la demande de la défense.

Tout est parti d’une photo publiée fin juillet. On y voit la psychologue clinicienne de 50 ans, connue sous le prénom de «Betty», porter un t-shirt sur lequel figurait le mot «Allah» suivi de l’expression «is lesbian» («est lesbienne»).

Detenida en #Marruecos la feminista marroquí Ibtissame Lachgar por subir a las redes una foto suya con una camiseta con el siguiente mensaje: "Alá es lésbico". Lachgar es la fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales @MALImaroc@IbtissameBettypic.twitter.com/J042VivtOK — Ignacio Cembrero (@icembrero) August 10, 2025

Dans le même temps, elle avait accompagné l’image d’un texte qualifiant l’islam, «comme toute idéologie religieuse», de «fasciste, phallocrate et misogyne». Une publication qui a déclenché un torrent de réactions sur les réseaux sociaux, allant des appels à son arrestation à des menaces de viol et de lapidation, a rapporté l'AFP.

«atteinte à la religion musulmane»

Placée en détention, Ibtissame Lachgar devrait être jugée en vertu de l’article 267-5 du Code pénal marocain, qui prévoit jusqu’à deux ans de prison ferme pour «atteinte à la religion musulmane», et jusqu’à cinq ans si l’infraction est commise en public ou par voie électronique.

Son avocate, Naïma Elguellaf, a demandé le report pour préparer la défense et sollicité une remise en liberté provisoire, le tribunal ne s’étant pas encore prononcé. Elle a notamment mis en avant les problèmes de santé de sa cliente, présentée comme «survivante d’un cancer nécessitant un traitement».

L’Association marocaine des droits humains (AMDH), présente à l’audience du 13 août, avait rappelé qu’aucune «menace directe pour la sécurité d’autrui» ne pouvait être retenue contre elle.

Ce n’est pas la première fois que la militante, figure engagée pour les libertés individuelles, se heurte aux autorités. Ses prises de position lui avaient déjà valu des démêlés en 2016 et 2018, sans toutefois déboucher sur des poursuites judiciaires.