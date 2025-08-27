Paul Gallagher inculpé pour viol : le frère aîné du duo d’Oasis face au tribunal ce mercredi

Toute l’actu en direct 24h/24
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Paul, le frère aîné des fondateurs du groupe Oasis, Liam et Noel Gallagher, va comparaître ce mercredi devant le tribunal de Westminster, à Londres. Il avait été inculpé en juillet dernier pour viol, agressions sexuelles, strangulation et menaces de mort.

Des accusations d'une extrême gravité. Ce mercredi, Paul Gallagher, frère de Liam et Noel Gallagher, fondateurs du célèbre groupe de rock Oasis, va comparaître devant le tribunal de Westminster, à Londres.

L'homme âgé de 59 ans, qui n'a jamais participé au succès musical des autres membres de la fratrie, a été inculpé par la police britannique pour plusieurs crimes en juillet dernier, après une enquête qui a duré près d'un an. 

Une femme l'a accusé de l'avoir violé, agressé sexuellement et étranglé à plusieurs reprises, ainsi que d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre.

Ces faits, gravissimes, se seraient déroulés entre 2022 et 2024.

