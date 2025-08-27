Plus de 20 maisons ravagées... Une énorme explosion fait plusieurs blessés aux Etats-Unis (vidéo)

Une énorme explosion a ravagé une vingtaine de maisons dans un quartier résidentiel de Saint-Louis, dans l'Etat du Missouri (centre-est des Etats-Unis), entraînant des blessures chez plusieurs personnes.

L'origine de l'incident n'est pas encore connue. Une explosion s'est produite au sein d'un quartier résidentiel de Saint-Louis dans l'Etat du Missouri (centre-est des Etats-Unis), entraînant des blessures chez plusieurs résidents.

A powerful explosion in St. Louis County injured at least three and destroyed five homes, according to county officials. pic.twitter.com/IDmx10js3a — USA TODAY (@USATODAY) August 26, 2025

La scène a notamment été filmée par une caméra de surveillance d'une habitation et a pu montrer la violence du souffle.

A major house explosion caused injuries to 4 people, and damage to at least a dozen homes in Missouri with 3 of the homes completely destroyed. The cause of the explosion is currently being investigated. pic.twitter.com/Jy6qiSdVDn — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) August 27, 2025

Selon les médias américains dont Fox News et ABC, un adolescent de 18 ans a été gravement blessé. Plusieurs autres blessés, plus légers, ont été aussi recensés aux alentours.

Cinq maisons entièrement détruites

Au total cinq maisons ont été entièrement détruites par l'explosion, et des dégâts conséquents ont touché une vingtaine d'habitations de ce quartier résidentiel.

«Ces maisons ont subi d'importants dégâts ; les gens ne pourront plus y retourner », a déclaré Paul Peebles, le chef des pompiers de Black Jack, avant d'ajouter que les cinq maisons les plus touchées «étaient en feu».

La police locale a fait savoir que plusieurs sinistrés avaient beaucoup perdu dans cette incident.

«Regardez ce carnage et le fait que personne n'ait été tué est une véritable bénédiction. Mais beaucoup de gens sont dans le besoin», a aussi ajouté Wesley Bell, représentant démocrate du Missouri.

L'origine de l'explosion n'a pour l'heure pas été dévoilée, et une enquête a été ouverte pour tenter de la trouver. Certains experts avancent l'hypothèse d'une conduite de gaz qui aurait explosé, selon Fox 2.