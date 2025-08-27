«Un bébé de 15 mois, 22 enfants et une femme enceinte concernés» : près de 100 personnes intoxiquées dans un hôtel en Espagne

Dans un hôtel quatre étoiles en Espagne, une centaine de clients a été victime d'intoxication alimentaire, probablement à la salmonelle. Lundi 25 août, neuf personnes étaient encore hospitalisées. Des unités mobile de soin ont été installées dans les locaux de l'établissement.

Des vacances gâchées. Situé dans la station balnéaire prisée de La Manga, dans la région de Murcie en Espagne, l'hôtel quatre étoiles Izan Cavanna doit gérer de nombreux cas d'intoxication alimentaire, probablement due à la salmonelle.

Si l'alerte initiale faisait état de 28 cas, ce nombre a grimpé jusqu'à dépasser la centaine, où figure notamment un bébé de 15 mois, 22 enfants et une femme enceinte. Neuf personnes étaient encore hospitalisées dans un état stable lundi 25 août. Parmi elles, se trouvent trois enfants, a précisé le communiqué du ministère de la Santé, cité par nos confrères de Cartagena Plaza.

Si l'établissement possède plusieurs points de restauration, dont un bar-restaurant et un pub anglais, c'est son restaurant-buffet qui a été mis en cause. Les soupçons ont, plus précisément, été portés sur un plat de poisson, selon les dires de plusieurs clients.

De nombreuses mesures prises

Après avoir constaté ces nombreux cas d'intoxication, la plupart des personnes malades faisant état de symptômes de gastro-entérite, l'hôtel quatre étoiles a mené une enquête en collaboration avec les services de santé pour déterminer l'origine de la maladie.

L'établissement a également annoncé apporter son assistance aux clients concernés «afin de faciliter leur prompt rétablissement», en installant cinq unités mobile de soin dans les locaux de l'hôtel. Des «protocoles d'hygiène et de désinfection» ont été ordonnés dans toutes les installations, les opérations de cuisine de l'hôtel ont temporairement été suspendues.

Dans son communiqué publié sur Facebook lundi, l'hôtel Izan Cavanna de La Manga del Mar Menor a assuré «regretter profondément la situation et les inquiétudes que cet incident a pu causer à nos clients».