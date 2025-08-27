«Une guerre économique» : Donald Trump menace Vladimir Poutine en cas d’absence de cessez-le-feu en Ukraine

Donald Trump s'impatiente. Ce mardi, le président américain a laissé entendre qu'il pourrait sanctionner la Russie et entraîner une guerre commerciale pour forcer un cessez-le-feu en Ukraine.

Après les sanctions européennes, les sanctions américaines ? De plus en plus irrité par son homologue russe Vladimir Poutine, Donald Trump a affirmé, ce mardi, être prêt à lui imposer des sanctions économiques, si un accord de cessez-le-feu n’est pas trouvé rapidement.

«Ce que j’envisage est très, très sérieux, s’il faut que je le fasse, mais je veux voir cela se terminer», a déclaré le leader républicain, qui avait au cours de sa campagne promis un arrêt de la guerre russo-ukrainienne «en 24 heures». «Nous avons les sanctions économiques. Je parle de (sanctions) économiques car nous n’allons pas nous engager dans une guerre mondiale».

«Il ne s’agira pas d’une guerre mondiale mais d’une guerre économique», a ajouté Donald Trump. «Une guerre économique sera dure, et ce sera dur pour la Russie, et ce n’est pas quelque chose que je souhaite», a-t-il ajouté, pendant une réunion dans son cabinet.

Volodymyr Zelensky n'est «pas innocent»

Cependant, pour Donald Trump, Volodymyr Zelensky n’est «pas non plus exactement innocent». Il serait donc prêt à avoir recours à «un système de très importants droits de douane», qui serait coûteux pour la Russie mais aussi, l’Ukraine.

L’ancien magnat de l’immobilier s’est également montré relativement pessimiste après sa dernière conversation avec Vladimir Poutine : «Toutes les conversations que j’ai avec lui sont de bonnes conversations, malheureusement le jour suivant une bombe est larguée sur Kiev ou ailleurs et cela me met en colère».

Donald Trump cherche aussi à organiser une discussion inédite entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky : et si ce dernier a en pratique accepté, le leader russe reste pour l'instant muet.

L’Union européenne a récemment déployé un 18e paquet de sanctions contre la Russie, qui touche au pétrole brut russe.