Des responsables ukrainiens rencontreront des membres de l'administration Trump à New York ce vendredi

Toujours dans une optique de trouver une issue à la guerre en Ukraine, des responsables ukrainiens vont rencontrer, vendredi 29 août à New York, des représentants de l'administration de Donald Trump.

Une nouvelle réunion de prévue. Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi que des membres de son équipe vont se rendre vendredi à New York pour rencontrer des représentants de l'administration de Donald Trump, toujours dans l'optique de trouver une issue à la guerre avec la Russie.

«Vendredi, des réunions auront lieu à New York, aux États-Unis, avec l'équipe du président Trump» après «des réunions en Suisse» jeudi, a indiqué le président ukrainien dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.

Cette annonce était attendue puisque l'émissaire de Donald Trump pour les négociations avec la Russie, Steve Witkoff, avait précédemment indiqué dans les médias américains qu'il rencontrerait des représentants ukrainiens cette semaine.

Une accélération des efforts diplomatiques

Selon Volodymyr Zelensky, son chef de cabinet Andriï Iermak ainsi que l'ex-ministre de la Défense Roustem Oumerov ont «participé à des réunions au Qatar» au sujet de «la médiation» dans le conflit en Ukraine. Il ajoute : «Des réunions ont eu lieu en Arabie saoudite aujourd'hui», a-t-il encore dit.

Les efforts diplomatiques autour de l'Ukraine ont connu une accélération ces dernières semaines après un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska suivi par une rencontre entre le dirigeant américain et Volodymyr Zelensky accompagné de ses alliés européens à Washington.

Pour ce qu'il devrait ensuite arriver, le président des États-Unis a annoncé vouloir préparer une rencontre en face-à-face entre les présidents russe et ukrainien. Chose à laquelle Vladimir Poutine a proposé de rencontrer son homologue ukrainien à Moscou. Depuis, il n'y a toutefois pas eu de grandes avancées en vue d'un tel sommet, Moscou et Kiev se rejetant la responsabilité d'un blocage.

Mais avant la conclusion d'un hypothétique accord de paix, l'Ukraine veut obtenir des garanties de sécurité des Occidentaux pour dissuader Moscou de toute nouvelle attaque.

Volodymyr Zelensky a assuré mercredi voir «des signaux très négatifs et arrogants de la part de Moscou concernant les négociations» de paix. Il a appelé à «faire pression» pour «forcer la Russie à prendre des mesures concrètes».