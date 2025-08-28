Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'attaque russe qui a fait au moins 8 morts à Kiev

Alors que les États-Unis tentent tant bien que mal de dégager un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, l'administration Poutine a lancé une nouvelle attaque contre Kiev, cette nuit. Pour l'instant, huit morts sont à déplorer, dont deux enfants.

Une attaque sur la capitale ukrainienne. Alors que les États-Unis continuent leurs efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit russo-ukrainien, qui perdure depuis plus de trois ans, celui-ci s’enlise. La ville de Kiev a été la cible d’une importante attaque russe, dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant au moins huit morts et deux enfants.

Selon l’administration militaire, l’attaque a été menée à la fois à l’aide de drones et de missiles (balistiques, de croisière et hypersoniques) qui ont frappé la capitale dans plus de 20 endroits. Des journalistes de l’AFP ont ainsi entendu plusieurs explosions, des drones et aperçu des missiles et débris incandescents.

Kiev, Ukrainian air defense missiles attacked residential buildings today. People died, including small children among the dead.

- geran231 pic.twitter.com/ofHwkZrl3E — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 28, 2025

La Russie, un «État terroriste» pour l'Ukraine

En plus des huit décès, le ministère de l’Intérieur, Igor Klymenko a fait état de plus de 20 blessés. Les opérations de secours se poursuivent : plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés et certains se sont effondrés, bloquant des habitants sous les décombres. Une école maternelle a subi des dégâts, des dizaines de voitures ont été détruites et un centre commercial du centre-ville a été touché.

«Voilà tout ce qu’il y a à savoir concernant l’État terroriste, Poutine, et leur “désir” de paix», a réagi le chef de l'administration présidentielle sur Telegram, visant la Russie et son président.

Pendant la nuit, des alertes aériennes ont été en vigueur dans l'ensemble du territoire ukrainien. Côté russe, l'armée a indiqué avoir intercepté 102 drones ukrainiens, alors que les attaques aériennes de Kiev ciblant les raffineries ces dernières semaines ont fait flamber le prix de l'essence.

Volodymyr Zelensky attend des «réactions» du monde entier

«Une autre attaque massive de nos villes. Encore des meurtres», a écrit le président sur Telegram après des tirs de missiles et de drones russes, accusant la Russie de «choisir l'option balistique plutôt que la table des négociations». Pour rappel, Volodymyr Zelensky a en principe accepté l’idée d’une rencontre avec Vladimir Poutine qui, lui, reste muet.

L’Ukraine attend une «réaction» de la part du monde entier, notamment des nouvelles sanctions, a-t-il ajouté, appelant spécifiquement la Chine, alliée de la Russie, et la Hongrie, membre de l'Union européenne, à adopter des positions fermes.

Mercredi, Donald Trump avait lui-même menacé de sanctionner la Russie : «Nous avons les sanctions économiques. Je parle de (sanctions) économiques car nous n’allons pas nous engager dans une guerre mondiale», avait-il déclaré, envisageant donc une «guerre économique».