«Il était très brutal et agressif avec les bébés» : un professeur de maths, qui affamait ses jumeaux de 6 semaines, interpellé

Un professeur de mathématiques américain, accusé d'avoir affamé et maltraité ses jumeaux de 6 semaines, a été interpellé puis a démissionné de son poste au collège Parrish dans l'Orégon (États-Unis) mardi 26 août.

Placé en garde à vue il y a une quinzaine de jours pour suspicion de maltraitance physique et de privation de nourriture envers ses jumeaux de 6 semaines, Reece Alan Sorenson, un enseignant de mathématiques américain du collège Parrish à Salem (États-Unis) a démissionné de son poste mardi 26 août.

Les nourrissons ont été amenés à l'hôpital local le 10 août car la fille éprouvait des difficultés à avaler. Selon les documents judiciaires, consultés par le journal Salem Reporter, le père de famille a avoué aux autorités avoir enfoncé un chiffon dans la bouche du bébé pour l'empêcher de pleurer pendant environ trois minutes. Un examen médical a révélé qu'elle présentait des ecchymoses et des saignements sous la langue.

Son frère jumeau, lui, souffrait de dix côtes cassées et d'ecchymoses autour des yeux, après avoir été supposément serré par l'homme, par ailleurs capitaine dans la réserve de l'armée américaine, avec ses avant-bras. En outre, il aurait «appuyé avec force» ses phalanges sur le ventre de l'enfant pour lui faire libérer ses gaz.

⚠️ WARNING: This post contains extremely graphic descriptions of child abuse.



An Oregon middle school math teacher & U.S. Army Reserve captain has been arrested for allegedly starving & brutally abusing his 6-week-old newborn twins.



Reece Sorenson, 28, is accused of stuffing a… pic.twitter.com/nckmwm4H0J — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 27, 2025

«Très brutal et agressif»

Un médecin de l'hôpital de Salem a signalé que les deux nourrissons souffraient de malnutrition sévère, les décrivant comme «affamés». Les deux bébés détournaient le regard du personnel pendant qu'ils étaient nourris et sursautaient lorsque les gens s'approchaient de leur visage.

«Lors de l'interrogatoire, il a également déclaré qu'il avait un problème de colère et qu'il faisait très facilement preuve d'un sentiment de frustration avec les jumeaux», a écrit la police.

Sa compagne a corroboré toutes les allégations, affirmant que l'enseignant était «très brutal et agressif» avec les bébés et qu'elle «ne pensait pas qu'ils étaient en sécurité avec eux s'ils étaient seuls».

Les résultats des examens ont été rapportés au Département des services sociaux de l'Oregon, qui a ensuite contacté le département de police de Salem.

L'enseignant, interpellé le 13 août, a été libéré dès le lendemain avec l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Accusé de mauvais traitements criminels et utilisation illégale d'une arme pour les abus allégués, il devra se présenter au tribunal le 4 septembre pour son audience.

Une licence qui expire le 31 août

«Je sais ce que j'ai fait, et je le regrette complètement, et j'ai regretté de l'avoir fait avant que toutes les conséquences ne commencent à s'abattre sur moi, ce n'est pas qui je suis, c'était une erreur», a-t-il déclaré au Salem Reporter.

Depuis son arrestation, il a indiqué suivre des cours de thérapie pour «améliorer» la gestion de sa colère.

Après avoir été placé en congé administratif par le district scolaire de Salem-Keizer le 18 août, il a déposé sa démission mardi 26 août. Sa licence d'enseignant expire le 31 août, selon les registres de l'État.