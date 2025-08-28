«Je ne suis pas un animal sauvage» : un demandeur d'asile jugé pour agression sexuelle au Royaume-Uni

Hadush Kebatu, un demandeur d'asile éthiopien, est actuellement jugé au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles commises sur une adolescente de 14 ans.

Un procès attendu. Un demandeur d'asile, accusé d'avoir essayé d'embrasser une adolescente de 14 ans, a clamé son innocence au deuxième jour de son procès mercredi au Royaume-Uni, dans une affaire qui a déclenché de nombreuses manifestations au Royaume-Uni. Le jugement doit être rendu le 4 septembre.

«Je n'ai rien fait de mal», s'est défendu Hadush Kebatu, un Ethiopien qui a précisé être âgé de 38 ans, devant le tribunal de Colchester, dans le sud-est de l'Angleterre. «Je suis chrétien et je témoigne sur la Bible», a-t-il ajouté, via un interprète. Il a affirmé avoir seulement dit «bonjour» à l'adolescente début juillet, «soucieux de (sa) demande d'asile». «Elle pourrait plus ou moins être ma fille, elle est très jeune (...) Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas un animal sauvage», a ajouté Hadush Kebatu.

Il a raconté être arrivé une semaine plus tôt au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche à bord d'un petit bateau, après un périple à travers le Soudan, la Libye, l'Italie et la France. Il est jugé pour des agressions sexuelles qui auraient eu lieu à Epping, au nord-est de Londres. Il était alors hébergé dans un hôtel dans cette ville, le Bell Hotel.

Une femme adulte l'a aussi accusé de lui avoir touché la cuisse, alors qu'il lui demandait s'il y avait du travail dans le secteur, ce qu'il nie.