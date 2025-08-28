Mont Fuji : le Japon publie une vidéo de l'éruption du volcan générée par l'IA pour encourager les habitants de Tokyo à se préparer au pire

Le gouvernement japonais s'inquiète d'une possible éruption du volcan le plus photographié, le mont Fuji, et tente de préparer la population. La dernière éruption date de 1707.

Les Japonais doivent-ils se préparer au pire ? C’est l’avis du gouvernement de la métropole de Tokyo, et son service de prévention des catastrophes, qui s’inquiètent d’une possible éruption du mythique mont Fuji.

Une vidéo réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) permet de visualiser ce scénario : des nuages de fumée, un ciel opaque, un air irrespirable... La vidéo, publiée ce dimanche, montre également une femme recevant une alerte avant l’éruption, sur son téléphone : «Cela peut arriver sans avertissement», explique la narration.

🌋 Tokyo releases AI-generated video of Mount Fuji erupting..



It is all part of an artificial intelligence-generated video the Tokyo Metropolitan Government released last week to raise awareness of what could happen to the capital if Mount Fuji erupted.

Les cendres volcaniques pourraient atteindre la métropole de Tokyo et la capitale en deux heures : certains experts estiment que la région pourrait être plongée dans la pénombre, sous 500 millions de mètres cubes de cendres volcaniques.

Des millions de Japonais touchés

Cela entraînerait alors divers risques pour la santé des Japonais, mais aussi, des perturbations sur le réseau électrique, le trafic, etc. Les autorités ont déjà donné des consignes à suivre : les habitants sont supposés avoir assez de vivres pour 15 jours : un confinement pourrait être instauré pendant l’éruption.

Des millions de personnes seraient affectées : 120.000 vivent directement au pied du mont Fuji, et 37 millions dans l’agglomération de Tokyo.

En parallèle, une telle catastrophe aura forcément des répercussions économiques, qu’on estime à plusieurs dizaines de milliards d’euros.

Trois siècles de silence

Pour rappel, si l’archipel du Japon, situé sur la Ceinture de feu du Pacifique, est fréquemment sujet à des catastrophes, le mont Fuji, lui, ne montre pas d’activité depuis 1707, date de la dernière éruption.

Le volcan le plus photographié du monde est néanmoins toujours considéré comme actif et, les trois siècles depuis l’éruption Hōei augmentent, chaque jour, la probabilité d’une grande catastrophe.

Il est, bien sûr, impossible de prévoir une date précise pour la possible éruption du mont Fuji.