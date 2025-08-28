«Ne m'aggripe pas comme ça !» : une énorme bagarre éclate entre des passagers essayant de descendre d'un avion à Miami (vidéo)

Aux États-Unis, une dispute a dégénéré entre des passagers débarquant à l'aéroport de Miami, provoquant la venue des forces de l'ordre.

Le débarquement d'un avion est toujours un moment plein d'agitation pour les passagers. Mais dans le cas du vol American Airlines 2249, arrivé le 25 août dernier à l'aéroport de Miami, l'agitation a dépassé les bornes.

En effet, plusieurs vidéos de passagers à bord du Boeing 737-800 de la compagnie américaine montrent une bagarre entre plusieurs passagers lors du débarquement.

On August 25, 2025, #AmericanAirlines flight #AA2249 landed at #Miami Int'l Airport. As passengers were attempting to deplane, an argument erupted between a man and a woman in the aisle. Video footage shows the man grabbing the woman by the neck.



Une femme est notamment agrippée au niveau du cou par un passager, tout en criant de ne pas l'agripper violemment.

Aucune arrestation effectuée

Dans ce mélange de chaos, les personnels navigants ont tenté d'évacuer en priorité les passagers en correspondance à l'aéroport de Miami, tandis qu'un passager a appelé à l'aide et à la police.

Selon le bureau du shériff du comté de Miami-Dade, plusieurs membres des forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux, sans effectuer d'arrestations.

En effet, un des individus avait déjà quitté les lieux, tandis qu'un autre a refusé de porter plainte.