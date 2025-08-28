Tuerie dans une église à Minneapolis : «profondément attristé», le pape présente ses condoléances

Le pape Léon XIV s'est dit «profondément attristé» après la mort de deux enfants, aux États-Unis, à la suite d'une fusillade dans une église attenante à une école catholique. «Il adresse ses sincères condoléances», a relayé le Vatican.

Le pape Léon XIV a présenté ses condoléances, ce mercredi, aux proches des victimes de la fusillade mortelle qui a fait plusieurs morts dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis, aux États-Unis.

«Il adresse ses sincères condoléances ainsi que l’assurance de sa proximité spirituelle à tous ceux qui ont été touchés par cette terrible tragédie, en particulier aux familles qui pleurent maintenant la perte d’un enfant», détaille un télégramme du Vatican, ajoutant que le souverain pontife était «profondément attristé».

Le pape, lui-même d’origine américaine, «prie pour les blessés ainsi que pour les secouristes, le personnel médical et le clergé qui prennent soin d'eux et de leurs proches», ajoute le télégramme signé par le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolon.

Drapeaux en berne

Le président américain, Donald Trump, a de son côté ordonné la mise en berne des drapeaux jusqu’au 31 août sur les bâtiments fédéraux.

L’attaque à Minneapolis a fait deux morts et 17 blessés, avant que l’assaillant ne se suicide. Les enquêteurs cherchent actuellement à comprendre ce qui a poussé cette personne à ouvrir le feu. En parallèle, le FBI a ouvert une enquête pour «acte de terrorisme intérieur» et «crime motivé par la haine anticatholiques».

Les enquêteurs ont néanmoins identifié la personne qui a tiré comme étant Robin Westman, une femme transgenre de 23 ans, ayant fréquenté l’école.