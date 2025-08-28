Turquie : elle ouvre le feu pour fêter un mariage et tue le marié

Dans le nord de la Turquie, un mariage a tourné au drame. Le marié a été tué par balle, après la cérémonie. L'auteure présumée de ce tir serait une personne de la famille de la mariée, qui aurait voulu respecter une tradition locale.

La fête a viré au cauchemar. À Sebinkarahisar, dans le nord de la Turquie, un jeune Turc a été tué par accident, lors de son mariage, par une convive ayant tiré à l'arme à feu en signe de joie, a rapporté mercredi l'agence de presse étatique turque Anadolu.

Selon cette même source, le jeune marié, âgé de 23 ans, est mort mercredi matin, au lendemain de ses noces célébrées dans un village de la province de Giresun, située le long de la mer Noire.

Les faits se seraient produits lorsque les mariés ont été raccompagnés chez eux, une fois la cérémonie terminée. Une proche de la mariée aurait malencontreusement tiré sur la victime en souhaitant célébrer l'événement.

Mais après avoir été touché, celui qui devait vivre l'un des plus beaux jours de sa vie a été transporté à l'hôpital, avant de finalement succomber à ses blessures.

Une personne de la famille de la mariée interpellée

L'identité de l'auteure présumée du fameux tir est encore floue. Si le média turc local Haber 7, avance qu'il s'agirait de la belle-soeur de la victime, l'agence de presse Anadolu évoque plutôt une tante par alliance du marié.

Ces deux sources assurent en revanche, toutes les deux, que cette personne a été interpellée et placée en garde à vue, où elle a pu s'expliquer sur ce triste événement. Le Guardian rapporte que deux pistolets sans permis ont été retrouvés dans le jardin. Le parquet a ouvert une enquête pour éclaircir cette situation.

Les accidents résultant de ces traditionnels tirs de célébration sont fréquents en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, quelque 40 millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.

Une personne avait déjà été tuée accidentellement et deux autres blessées la semaine passée dans des circonstances similaires, lors d'un mariage organisé dans la province voisine de Trabzon, au nord-est du pays, selon les autorités.