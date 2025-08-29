20 ans après l'ouragan Katrina : voici 20 photos marquantes de la catastrophe qui a dévasté La Nouvelle-Orléans et le sud des Etats-Unis

Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina a frappé La Nouvelle-Orléans et la côte sud des Etats-Unis. Retour en images sur cette catastrophe qui a fait plus de 1.800 morts et a détruit la ville.

Un triste anniversaire. Le 29 août 2005, aux premières lueurs du matin, l'ouragan Katrina, s'est abattu sur le sud des États-Unis, devenant l'une des tempêtes les plus meurtrières et les plus coûteuses de l'histoire américaine. Construite en partie sous le niveau de la mer, La Nouvelle-Orléans a été inondée à plus de 80 % après la rupture de dizaines de digues mal entretenues, suite à la pression de la montée des eaux.

Au total, plus de 1.800 personnes sont mortes, la plupart dans cette ville et un million d'habitants ont été contraints d'abandonner leur foyer. La facture totale a dépassé les 150 milliards de dollars de dégâts.

Cette image satellite prise le 29 août par la National Oceanic and Atmospheric Administration montre Katrina se dirigeant vers la côte sud des Etats-Unis. © NOAA/AFP

Le 29 août, à 8h29 du matin (heure locale), la première digue a cédé. Les flots ont rapidement envahi les rues de La Nouvelle-Orléans. © James NIELSEN/AFP

L'eau a presque atteint le toit des habitations, le 29 août à La Nouvelle-Orléans. © Chris GRAYTHEN/Getty Images/AFP

L'eau a débordé d'une digue le long du canal navigable Inner Harbor à la suite de l'ouragan Katrina, le 30 août, à La Nouvelle-Orléans. © Vincent LAFORET/AFP

Plus de 80 % de la ville a été englouti sous les eaux boueuses, le 30 août © Vincent LAFORET/AFP

La montée des eaux a été si soudaine que des habitants sont morts noyés dans leur maison. D'autres plus chanceux, ont pu se réfugier sur les toits, le 30 août, à La Nouvelle-Orléans. © AFP

A la suite des vents violents et des vagues de l'ouragan Katrina, une zone résidentielle a été envahie par des conteneurs maritimes, des camping-cars et des bateaux échoués, le 30 août à Gulfport, dans le Mississippi.© Paul J. RICHARDS/AFP

Les secours ont pris en charge des sinistrés, le 30 août, à La Nouvelle-Orléans. © James NIELSEN/AFP

Un drapeau américain a été suspendu entre deux arbres au milieu des dégâts causés par l'ouragan Katrina, le 31 août, à Biloxi, dans le Mississippi. © Stan HONDA/AFP

Le président américain George W. Bush a survolé la Nouvelle-Orléans pour évaluer les dégâts causés par l'ouragan Katrina, le 31 août, à bord d'Air Force One. © Jim WATSON/AFP

Les pompiers sont intervenus contre un incendie malgré les inondations, le 31 août, dans un magasin de chaussures de sport qui a été pillé à la Nouvelle-Orléans. Les policiers ont dû lutter contre les pillards qui emportaient de la nourriture, des appareils électroménagers, des bijoux, des vêtements et même des armes à feu. © James NIELSEN/AFP

Cernés par les inondations, des habitants de la Nouvelle-Orléans se sont réfugiés sur le toit d'un immeuble, attendant d'être secourus, le 1er septembre. © David J. PHILLIP/AFP

Des rescapés ont pris la route avec quelques affaires à la recherche d'un abri, à la Nouvelle-Orléans, le 1er septembre.© James NIELSEN/AFP

Deux soldats américains ont pris en charge un bébé alors que les gens patientaient de quitter le Superdome à La Nouvelle-Orléans, le 1er septembre. L'anarchie généralisée a poussé les dirigeants de l'État de Louisiane à demander jusqu'à 40.000 soldats pour aider à rétablir l'ordre, ainsi qu'à solliciter l'aide des forces de police d'autres États. © James NIELSEN/AFP

Des explosions ont retenti et des incendies ont éclaté dans la matinée dans le sud-ouest de La Nouvelle-Orléans, alors que les autorités luttaient pour rétablir l'ordre après le passage de l'ouragan Katrina, le 2 septembre. © David J. PHILLIP/AFP

Le Superdome de La Nouvelle-Orléans, qui a accueilli pendant cinq jours les réfugiés de l'ouragan dans des conditions sordides et anarchiques, a finalement été évacué, le 2 septembre. © AFP

Un appel à l'aide est apparu sur le toit d'une maison inondée à la suite de l'ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, le 4 septembre. © Robert GALBRAITH/AFP

Les gardes-côtes américains ont secouru un homme qui s'était mis à l'abri sur le toit d'un véhicule (en bas à gauche), au milieu des rues inondées de La Nouvelle-Orléans, le 4 septembre. © Robert GALBRAITH/AFP

La tombe improvisée d'une femme identifiée uniquement sous le nom de Vera était visible à un coin d'une rue à La Nouvelle-Orléans, le 4 septembre. © Nicholas KAMM/AFP