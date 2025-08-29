États-Unis : Donald Trump révoque la protection du Secret Service qui était accordée à Kamala Harris

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, alors que celle-ci doit commencer une tournée nationale pour présenter son mémoire.

L’ancienne vice-présidente désormais sans la haute protection du Secret Service. Le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficie Kamala Harris, selon une source de la Maison Blanche, citée par Reuters.

Les vice-présidents américains bénéficient normalement de six mois de protection policière rapprochée, par le Secret Service américain, et ce, dès la fin de leurs fonctions. Cette période aurait donc dû prendre fin au mois de juillet mais, cette protection avait été prolongée par l’ancien président américain, Joe Biden, avant la fin de son mandat, selon CNN.

Le démocrate avait en effet accordé une protection à sa vice-présidente et sa famille proche jusqu’en janvier 2026, dans un ordre secret aujourd’hui révoqué par Donald Trump.

«La vice-présidente est reconnaissante envers le Secret Service pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur engagement indéfectible envers la sécurité», a déclaré Kristen Allen, une conseillère de Kamala Harris, à USA Today.

À moins d'un mois d'une tournée

D’après le New York Times, l’ordre de Donald Trump a été signé le 28 août, et entrera en vigueur dès le 1er septembre. Kamala Harris se retrouve donc sans le Secret Service pour sa tournée, qui commence le 24 septembre à New York. L’ancienne vice-présidente a en effet rédigé un nouveau mémoire sur sa campagne présidentielle infructueuse.

Comme le note la BBC, Kamala Harris a fait face à plusieurs menaces sérieuses, pendant son mandat : d’anciens responsables du Secret Service ont d’ailleurs affirmé que le danger était exacerbé par le fait qu’elle était «la première femme et la première personne de couleur à servir dans le bureau».

En août 2024, par exemple, un homme de Virginie a été accusé d’avoir proféré des menaces en ligne pour tuer, kidnapper ou blesser Kamala Harris et l’ancien président Barack Obama.

Donald Trump a déjà retiré la protection policière à d’autres personnes, comme Hunter Biden, le fils de l’ancien leader américain.