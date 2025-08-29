Guerre en Ukraine, compétitivité de l'Europe... Le 25e conseil des ministres franco-allemand se tient ce vendredi à Toulon

Ce vendredi, le 25e Conseil des ministres franco-allemand prendra place à Toulon (Var). Pour l'occasion, une vingtaine de ministres français et allemands se réuniront, au côté d'Emmanuel Macron et du chancelier Friedrich Merz.

Vendredi, tous les regards seront tournés vers Toulon. Et pour cause : la ville accueille le 25e Conseil des ministres franco-allemand. Ce dernier sera présidé par le président de la République, Emmanuel Macron, et le chancelier allemand, Friedrich Merz, depuis la préfecture maritime de Toulon, et en présence d'une vingtaine de ministres français et allemands.

20 ministres seront présents

L'Élysée affirme que la ville de Toulon a été choisie car «la tradition veut que ces Conseils des ministres franco-allemands se tiennent loin des capitales. L'an passé, nous étions au château de Meseberg (Allemagne, NDLR)». Elle ajoute que «l'idée du président de la République était de pouvoir recevoir le chancelier allemand à Brégançon dès le jeudi soir pour un dîner de travail et une discussion en tête-à-tête. La logique était donc d'organiser le Conseil à proximité : à la préfecture maritime de Toulon, qui est, de plus, un lieu de prestige», selon France Bleu.

Cette même source précise que «compte tenu de notre ambition militaire à l'heure de périls toujours importants, le couple franco-allemand doit aussi prendre en compte la dimension méditerranéenne de l'Europe». La guerre en Ukraine, ainsi que la compétitivité des deux pays, locomotive de l'UE, seront au menus de ces échanges.

Au total, 20 ministres accompagneront Emmanuel Macron et Friedrich Merz : 10 français et 10 allemands. Le tout, pour trois sessions plénières qui auront lieu toute la journée.