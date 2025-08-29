L'armée israélienne annonce avoir ramené en Israël les restes des corps de deux otages à Gaza

Ce vendredi 29 août, l’armée israélienne a indiqué avoir ramené de Gaza le corps d’Ilan Weiss, tué lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, ainsi que les restes d’un autre otage non identifié.

L'armée israélienne a annoncé, ce vendredi 29 août, avoir ramené en Israël les restes des corps de deux otages retenus dans la bande de Gaza depuis les attaques du 7 octobre 2023. Dans un communiqué, Tsahal a indiqué avoir «ramené le corps d'Ilan Weiss et les restes d'un autre otage, dont l'identité n'a pas encore été révélée, lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza».

Ilan Weiss, 55 ans, membre de l'unité d'intervention du kibboutz Beeri, avait été tué le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas et son corps emmené dans la bande de Gaza. Sa mort a été officialisée début 2024 par son kibboutz.

«La campagne pour ramener tous les otages se poursuit»

Sa femme Shiri et une de ses filles, Noga, qui avaient été enlevées à leur domicile, ont été libérées lors de la première trêve en novembre 2023.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses condoléances aux familles des deux otages affirmant que «la campagne pour ramener tous les otages se poursuit».

Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent désormais retenues dans la bande de Gaza dont une vingtaine présumés vivants.