Licencié pour avoir imité Michael Jackson, son entreprise finalement condamné à lui verser plus de 12.000 euros

Une entreprise britannique a été condamnée à verser plus de 12.000 euros d'indemnités à un salarié renvoyé pour avoir prétendument ridiculisé un collègue en imitant Michael Jackson.

Un tribunal du travail de Manchester (Royaume-Uni) a statué que Lucasz Zawadzki, magasinier licencié en mars 2024 pour s'être prétendument moqué d'un collègue en imitant Michael Jackson, avait été victime d'une injustice. Après deux ans de bataille juridique, son entreprise Co-op devra lui verser plus de 12.000 euros de compensation.

En décembre 2023, un collègue noir – désigné SM au tribunal – avait signalé à son responsable avoir été victime de harcèlement de la part de Lucasz Zawadzki.

Celui-ci aurait émis un «cri comme Michael Jackson», décrit comme un son aigu tel que «hi hi», et fait des «bruits de singe» à son égard, qualifiant le comportement de raciste depuis deux ans.

Admettant avoir eu un comportement «embarrassant et immature», l'accusé a nié toute intention raciste. Il a ensuite reconnu avoir émis des bruits «grognements et des gémissements» avec un autre collègue, pouvant être qualifiés d'«orgasmiques» et «inappropriés» sur le lieu de travail.

Il a également précisé qu'un collègue avait commenté son «rire aigu», sans qu'il imite le roi de la pop ou fasse des bruits de singe, affirmant n'avoir jamais voulu «intimider ou blesser quelqu'un».

Lucasz Zawadzki a été suspendu sans préavis par lettre du 7 mars 2024 pour «violation présumée de la politique en matière d'intimidation, de harcèlement et de discrimination, notamment pour avoir fait des commentaires inappropriés à un collègue, lui causant ainsi de la peine et de la détresse».

Plusieurs irrégularités dans la procédure

Toutefois, la juge du travail Carol Porter a conclu que le licenciement était injuste, déclarant : « En substance, la faute professionnelle du demandeur était un comportement inapproprié et immature sur le lieu de travail. L'agent chargé du licenciement ne disposait d'aucune preuve satisfaisante permettant d'établir que ce comportement avoué était offensant pour SM ou lui avait causé une détresse».

Le tribunal a également constaté plusieurs irrégularités dans la procédure, notamment l'absence de preuves démontrant un comportement raciste ou ciblé de sa part, ainsi que des erreurs factuelles dans la lettre de licenciement qui affirmait à tort qu'il avait reconnu avoir imité des bruits imitant «Michael Jackson» ou de «singe».

Lucasz Zawadzki n'avait pas reçu les documents de l'enquête avant son audience, n'avait pas été informé de la politique de la Coopérative concernant l'intimidation et le harcèlement, n'avait pas bénéficié d'une formation sur ce sujet, et ne possédait aucun antécédent disciplinaire.

Le tribunal a accordé au plaignant 10.611.05 livres sterling (environ 12.400 euros), incluant une réduction de 50 % pour conduite contributive, son comportement étant jugé «coupable et répréhensible» bien que non raciste.