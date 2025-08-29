«Nous allons façonner le siècle asiatique» : pour Narendra Modi, l'Inde et le Japon signent un rapprochement historique

Les dirigeants indiens et japonais ont assuré être prêts à investir des milliards de dollars dans le but de souligner un renforcement des liens bilatéraux en matière de sécurité. Les deux pays se sont dits prêts à «façonner le siècle asiatique», à l'aube d'un rapprochement historique.

Le Japon choisit de miser gros sur l'Inde. Un partenariat stratégique de plusieurs milliards de dollars entre l'Inde et le Japon est en train de voir le jour. Ce vendredi, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les deux pays «façonneront le siècle asiatique», appuyant sur l'intelligence d'une alliance avec le Japon. «Forts d'une logique économique, nous avons transformé nos intérêts communs en prospérité partagée», a poursuivi l'homme politique indien lors d'un forum économique à Tokyo.

Selon les médias, la visite de Narendra Modi, en escale au Japon avant de se rendre en Chine, serait l'occasion pour Tokyo d'annoncer des investissements en Inde, de près de 10.000 milliards de yens (68 milliards de dollars), au cours des dix prochaines années, dans le but de souligner un renforcement des liens bilatéraux, en matière de sécurité notamment. L'Inde est le tremplin des entreprises japonaises vers les pays du Sud : «Nous façonnerons le siècle asiatique pour la stabilité, la croissance et la prospérité», a affirmé le Premier ministre indien.

Faire rempart contre la chine

Les deux pays sont membres de l'alliance Quad, avec les États-Unis et l'Australie, considérée comme un rempart contre la Chine. L'alliance devrait également actualiser leur déclaration qui remonte à 2008, sur la coopération en matière de sécurité. Le dirigeant indien se rendra ce dimanche au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, en Chine, organisée par le président chinois Xi Jinping. Le chef d'État russe Vladimir Poutine y sera également présent.

Il s'agira de la première visite de Narendra Modi en Chine depuis 2018. Pour rappel, les deux pays se disputent, depuis plusieurs années déjà, l'influence en Asie du Sud et s'étaient affrontés lors d'un violent conflit armé en 2020. Une rencontre entre les deux dirigeants en octobre dernier, à l'occasion d'un sommet en Russie, avait toutefois entamé un dégel entre les deux puissances.