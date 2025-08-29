Porte-avions menacé, vague de missions aériennes, manœuvres d'intimidation... Que se passe-t-il en mer de Norvège entre l'OTAN et la Russie ?

Depuis quelques jours, trois pays de l'OTAN ont lancé une vague de missions aériennes à la recherche d'un sous-marin russe soupçonné de menacer le porte-avions américain USS Gerald R. Ford, en mer de Norvège.

Une situation inquiétante. Alors que la Russie est au coeur de nombreuses tensions diplomatiques, une nouvelle manoeuvre militaire de sa part pourrait bien rajouter de l'huile sur le feu. En effet, à en croire les informations de The Sun, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Norvège ont lancé une partie de leur flotte aérienne à la recherche d'un sous-marin russe en mer de Norvège. Ce dernier était soupçonné de menacer le porte-avions américain USS Gerald R. Ford.

Depuis dimanche, des avions Boeing P-8 Poseidon appartenant aux trois pays de l'OTAN ont effectué 27 sorties à la recherche de ce sous-marin, dans le grand Nord. Les avions de patrouille maritime Poseidon sont équipés d'une gamme de capteurs, de torpilles, de missiles et de bouées sonar top secret qu'ils peuvent larguer dans l'océan pour écouter le bruit des sous-marins. Le ministère de la Défense britannique a confirmé que cette vague de missions aériennes avait été lancée dans le cadre d'une opération de 48 heures, et non d'un exercice, mais n'a pas souhaité donner davantage de détails.

«L'OTAN montre qu'elle a le contrôle»

Selon le portail norvégien consacré à la défense Barents Observer, des images satellites confirment que les trois sous-marins ultramodernes Jasen-M de la flotte russe du Nord, le Severodvinsk, le Kazan et l’Archangelsk, sont actuellement en mer, rapporte 7sur7. Ces sous-marins nucléaires extrêmement silencieux, équipés de torpilles et de missiles de croisière, comptent parmi les armes les plus dangereuses de l’arsenal à disposition de Moscou.

Une information qui a fait réagir dans le monde militaire. Pour Ryan Ramsay, ancien capitaine de sous-marin, cette manoeuvre de l'OTAN lui permet de montrer «qu'elle a le contrôle». «Soit ils ont déjà trouvé le sous-marin et ils le détiennent, ou alors ils ne l'ont pas encore trouver et doivent s'en charger», a-t-il déclare au Sun. Une analyse partagée par l’ancien commandant de la marine britannique Tom Sharpe «Il semble qu’ils aient trouvé un sous-marin russe et qu’ils le soumettent à une forte pression. L’OTAN envoie ainsi un message clair à la Russie : "Nous vous avons dans notre ligne de mire"».

La mer de Norvège fait partie du GIUK Gap, un point maritime stratégique entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Il relie l’océan Arctique à l’Atlantique et facilite les déplacements entre l’Amérique du Nord et l’Europe, ce qui en fait une priorité constante dans les stratégies navales.