Texas : une loi pour éliminer l'accès aux pilules abortives bientôt adoptée

Alors que l'avortement y est déjà interdit, sauf cas exceptionnel, le Texas compte promouvoir une nouvelle loi permettant aux citoyens de dénoncer toute personne facilitant l'acheminement de la pilule abortive dans l'État.

Un nouveau point qui fera débat. Aux États-Unis, la Chambre des représentants du Texas a donné son feu vert à un texte qui autorise les citoyens à poursuivre en justice toute personne facilitant l’acheminement de la pilule abortive dans cet État américain conservateur, où l’avortement est largement prohibé.

Voté ce jeudi par la Chambre, le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat local. Il a de fortes chances qu’il soit validé, puisque le Sénat est à majorité républicaine. Le projet doit ensuite être promulgué par le gouverneur Greg Abbott, lui-même conservateur.

«Protéger les enfants à naître»

Cette législation marque une nouvelle victoire pour le mouvement anti-avortement qui grimpe aux États-Unis, notamment depuis la décision de la Cour suprême de 2022 qui a entraîné un recul du droit à l’avortement dans de nombreux États du pays, mais aussi, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine.

Dans le détail, ce nouveau texte ne prévoit pas de poursuites contre les femmes cherchant à se procurer une pilule abortive, mais interdit la prescription, la fabrication ou l’envoi de pilules abortives.

S’il est adopté, il permettrait à tout citoyen, à titre privé, sans même être partie prenante, de poursuivre en justice tout contrevenant potentiel, avec des dommages et intérêts s’élevant à au moins 100.000 dollars.

Aujourd’hui, l’élu républicain Tony Tinderholt s’est dit «fier» d’avoir voté pour cette législation, à travers un poste X. Il a salué le texte qui, selon lui, «protège les enfants à naître».

«Nous ne pouvons pas laisser faire»

L’ALCU, une grande organisation de défense des libertés civiles, a condamné une proposition de loi qui «exhorte l’interdiction extrême de l’avortement bien au-delà des frontières de l’État du Texas».

«Cela va alimenter la peur des fabricants et des soignants au niveau national, tout en encourageant la surveillance entre voisins de la reproduction, isoler davantage les Texanes enceintes et punir ceux qui prennent soin d'elles», a dénoncé Blair Wallace, de ACLU Texas, dans un communiqué.

«Au lieu de travailler à résoudre la crise dévastatrice des soins de santé qu’ils ont créée, les législateurs texans redoublent d’efforts avec une autre interdiction autour de l’avortement, une autre attaque contre la santé, la dignité et la vie des Texans. Nous ne pouvons pas laisser faire», a écrit le Center for Reproductive Rights, sur X.

Instead of working to fix the devastating health care crisis they’ve created, Texas lawmakers are doubling down with another abortion ban, another attack on Texans’ health, dignity, and lives. We CANNOT let this stand. #TXBanWeekhttps://t.co/A4emCy4vyo — Center for Reproductive Rights (@ReproRights) August 28, 2025

«L’avortement est DÉJÀ illégal dans le Texas, mais les législateurs extrémistes trouvent quand même des nouveaux moyens pour rendre l’accès aux soins compliqué...», a ajouté le même compte.

Le Texas prohibe en effet toute interruption volontaire de grossesse, y compris en cas d’inceste ou de viol. Il n’existe que des rares exceptions, en cas de danger de mort ou de risque d’handicap grave pour la mère.